台中桶屍案勘驗證物 酒店女「隱私不想被公開」 旁聽者全被請出去

被控告殺人棄屍罪的蔡嘉樺，今天於台中地院程序庭中主張，「有我的隱私，不想被公開」。（資料照）

2023/11/03 18:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地方法院第三起國民法官審理案，在酒店上班的女子蔡嘉樺（羈押中），被控涉嫌殺害男友，裝入桶子灌水泥，棄置於廢棄廠房內，此喧騰一時的桶屍命案，今天（3日）下午召開第二次程序庭，進行查扣搜索證物的勘驗，不料，蔡女主張，證物「有我的隱私，不想被公開，（公開或旁聽）對我沒有好處，我拒絕旁聽」，審判長劉麗瑛裁定，此程序庭不公開，所有旁聽者皆被「請出去」。

被告殺人棄屍罪的蔡嘉樺，其辯護律師於上一次程序庭時主張，檢警搜索查扣的部分程序違法，導致部分證據的證據能力有問題，今天程序庭（第二次）進行證據的勘驗，但葉女卻主張，這些證據牽涉到她的隱私，有人旁聽或公開，對她沒有好處，「我不想公開，我不想（有人）旁聽」。

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台灣法律規定，除非是國防機密、商業機密或性侵害等應保護當事人的刑案，審判應公開為之，不過，「國民法官法」第50條規定，準備程序之進行，除有下列情形之一者外，應於公開法庭行之....，「為期程序順利進行，經聽取當事人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定不予公開」，審判長劉麗瑛裁定，此程序庭不公開。

開庭僅約10分鐘，包括實習的公設辯護人、檢查事務官、死者親戚朋友，以及旁聽的媒體記者，將近20人，全部都被「請出去」，該法庭門口也立刻掛上「本件不公開審理」的警示牌。

此案源於去年10月26日，神岡區林姓二房東，整理閒置空廠房時驚見一個桶子，散發出惡臭，警方發現桶子裝有陳姓男子的遺體，再用水泥封住，清查顯示陳男於2019年3月間被家人通報失蹤，檢警懷疑陳男生前在酒店上班的女友蔡嘉樺涉案，證據包括死者與蔡女有債務糾紛，封屍的水泥、工業塑膠桶等物品都是蔡女所購買，蔡女還在陳男失蹤之後，用陳男手機傳訊息給陳男家人，「目前人在國外」、「因糾紛被押走」，蔡女並承租棄屍的廠房，台中地檢署認定蔡女涉嫌殺人棄屍罪而起訴，但蔡女全盤否認。

開庭僅約10分鐘，旁聽者包括實習公設辯護人、檢察事務官與死者親友，都被請出去，法庭門口並掛上「勿進法庭」警示牌。（記者張瑞楨攝）

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