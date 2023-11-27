揉胸摸下體 母親同居男友猥褻15歲女兒遭起訴

旅美男子阿成被控5度猥褻女友的未成年女兒，士林地檢署偵結起訴。（資料照）

2023/11/27 14:40

〔記者溫于德／台北報導〕現年70歲的旅美男子阿成（化名），被女友的15歲女兒指控在旅館內趁她沐浴時搓揉胸部，或於外婆住處撫摸其下體。士林地檢署偵結，認阿成犯5個「對14歲以上、未滿16歲女子猥褻罪」，依法起訴。

起訴指，阿成與被害人的母親曾為男女朋友關係，2014年9月起至2019年7月間，3人同住美國住處。豈料，2018年2月12日，3人返台同住台南花園夜市附近的旅館時，阿成利用女友外出購物之際，在房內伸出手碰觸其女兒的下體，接著趁其女兒沐浴，出手搓揉胸部。

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同年月13日至20日，3人回到女友母親位於北市的住處同住，阿成再度犯案，除藉口替女友的女兒調整衣服而搓揉胸部外，見她獨自躺在床上還會上前撫摸大腿，再順勢將手伸至短褲下方的褲縫撫摸下體，還有一次是少女獨自在客廳滑手機，阿成又伸手撫摸其胸部。

後來少女主動報案，阿成到案坦承之所以會與女友分居，是因為其女兒對母親提到：「他用嘴巴靠近我」，引起女友的不悅。

檢察官另從母女的證詞得知，女兒在美期間已多次向母親反應被阿成「不當肢體接觸」，但母親均未採信、積極處理，直到2018年6月間母親在美國被女兒告知被阿成親，母親這才開始相信女兒過去所說的種種。

檢察官根據相關人證、物證，認定2018年6月間犯個「對14歲以上、未滿16歲女子猥褻罪」，依法起訴。

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