白牌車司機一人飾兩角二度性侵國中少女 判刑11年

彰化羅姓男子一人飾兩角騙取國中少女裸照，再據此脅迫性侵少女兩次得逞，台中高分院駁回上訴，維持應執行有期徒刑11年。（記者陳建志攝）

2023/11/06 20:51

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣羅姓男子之前已因性侵少女遭判刑，沒想到不知悔改，去年利用交友軟體，佯裝是女網友，搭訕一名讀國中的少女，謊稱互傳裸照，騙到少女裸照，再假冒女網友朋友「小沈」，拿裸照威脅她，前後性侵二次得逞，羅雖與少女達成調解，不過一審認羅曾有類似犯行，手段卑劣，分判7年2月至9年不等徒刑，應執刑11年，台中高分院維持原判駁回上訴。

判決指出，已婚的羅姓男子，是白牌車司機，去年9月在交友軟體LEMO上暱稱「猪超級猪」，佯裝為女性認識未滿14歲的國中少女，取得少女信任後，誆稱要互傳自己的祼照，並在網路下載不詳女子祼照後傳給少女，少女不疑有他自拍胸部、下體的裸照傳給羅男。

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羅男取得裸照後，再一人分飾兩角，謊稱有東西要透過友人「小沈」拿給她，去年10月約少女到住處附近的產業道路碰面，自己開車抵達後自稱是「小沈」，少女先坐上車子後座，自己也跟著坐進去，接著強行將手伸進少女褲子內，少女雖用手強力抵抗，還稱自己的月經來，但羅男仍用手指插入少女陰道性侵得逞。

羅男事後又以「猪超級猪」網友身分向少女表示，「小沈」擅自取得先前傳的裸照，必須加「小沈」為好友並和他發生性行為，不然會將她的裸照拿到學校散布，少女畏懼同意加為好友，羅男再以威脅公開裸照約少女碰面，去年12月相約在同一住產業道路，並在車上對少女舔胸、性侵得逞。

一審彰化地院認為，羅男之前已有一次對未滿14歲女子性交犯罪紀錄，遭判刑1年10月，緩刑3年確定，卻不知警惕悔改再犯類似案件，顯示其漠視法治，雖與少女法定代理人達成調解，但因觸犯對未滿14歲女子為強制性交罪處，危害少女的性自主權，殘害少女幼小心靈，手段相當惡劣，針對以詐術騙取少女拍攝裸照，以及兩次性侵，3罪分別判處7年2月、8年、9年，應執行有期徒刑11年。

羅男覺得太重上訴二審求輕判，但台中高分院認為羅男先騙取少女裸照為籌碼，對年幼且抵禦能力薄弱的少女犯二次強制性交，手段卑劣，實不可取，並無情堪憫恕的狀況，駁回上訴維持原判。

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