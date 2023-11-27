淪吸金首腦獄中信差 高雄二監管理員收賄147萬元判6年

億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶涉嫌吸金41億元。（資料照）

2023/11/27 07:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄二監主任管理員吳孟釗，按月領取在押的億圓富吸金案主嫌周瑞慶4萬到8萬5000元不等現金，並收取2頂7萬餘元高檔安全帽與手機，合計約147萬元，為周偷渡信件、錄音筆給其親信駱玉珊操縱在外經營公司之營運，橋頭地院依違背職務收受賄賂罪，判刑6年，褫奪公權3年，駱玉珊及周瑞慶則依交付賄賂罪分別判處5及8個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，因吸金案在押的億圓富集團總裁周瑞慶，為操縱其在外經營公司之營運，及其相關訴訟案件後續處理事宜，透過親信駱玉珊與高雄二監主任管理員吳孟釗接頭，周瑞慶先透過友人轉贈價值7萬9600元2頂高檔重機安全帽，以及2支共8萬7800元的手機打好關係。

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2021年4月起至2023年3月期間，吳孟釗開始利用監所管理人員，進出監所及管理收容人書信、物品職務之便，把周瑞慶未經檢查程序的信件、錄音筆等物品，挾帶出監所，並放置於周所指定高雄市兩家公司的倉庫置物櫃中，讓駱玉珊取走，吳孟釗因此按月收取4萬元至8萬5000元不等現金賄賂，合計22次，共131萬2000元。

橋頭地院合議庭，念被告3人於犯後在偵查及審理中就各項犯行之細節均詳細交代，吳於偵查中已主動繳回147萬餘元犯罪所得，犯後態度堪稱良好，足認其3人已深俱悔意，吳孟釗依違背職務收受賄賂罪，判刑6年，行政部分，懲戒法院日前判吳撤職，停止任用2年。

高雄二監主任管理員吳孟釗，收受在押的億圓富吸金案主嫌周瑞慶賄賂，為其傳遞信件。（資料照）

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