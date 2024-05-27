5/27 威力彩頭獎摃龜！今彩539頭獎開出2注 獎落台北、台南

今晚開獎的第113000043期威力彩頭獎摃龜；第113000127期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2024/05/27 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月27日開獎的第113000043期威力彩頭獎摃龜，第113000127期今彩539頭獎開出2注，由台北市大同區華陰街131號1樓的「福運彩券行」與台南市安南區州南里安和路4段490號1樓的「宗裕彩券行」開出。

第113000043期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、20、26、29、33。第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共23注中獎，每注可得2萬元；伍獎共198注中獎，每注可得4000元；陸獎共1385注中獎，每注可得800元；柒獎共3084注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6631注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0159注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7804注中獎，每注可得100元。

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第113000127期今彩539中獎號碼為「05、13、14、17、24」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共6976注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6429注中獎，每注可得50元。

第113000127期39樂合彩中獎號碼為「05、13、14、17、24」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2630注中獎，每注可得1500元。

第113000127期3星彩中獎號碼為「630」，壹獎共111注中獎，每注可得1萬元。

第113000127期4星彩中獎號碼為「2913」，壹獎共9注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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