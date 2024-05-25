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5/25 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落「這2地」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

2024/05/25 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月25日）開獎的第113000126期今彩539頭獎開出2注，由南投縣埔里鎮枇杷里23鄰和平東路5號1樓「慧溋彩券行」、台中市北屯區河北路2段64號1樓「亮亮彩券行」開出，每注可得800萬元。

第113000126期今彩539中獎號碼為「01、15、32、34、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共140注中獎，每注可得2萬元；參獎共5531注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6676注中獎，每注可得50元。

第113000126期39樂合彩中獎號碼為「01、15、32、34、38」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共119注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬275注中獎，每注可得1500元。

第113000126期3星彩中獎號碼為「581」，壹獎共102注中獎，每注可得1萬元。

第113000126期4星彩中獎號碼為「3461」，壹獎共10注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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