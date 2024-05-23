獎金再累積！5/23 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

第113000042期威力彩；第113000124期今彩539，頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/23 22:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月23日）開獎的開獎的第113000042期威力彩、第113000124期今彩539，頭獎都摃龜！

第113000042期威力彩中獎號碼為「第一區：04、08、14、21、25、37。第二區：03」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共156注中獎，每注可得4000元；陸獎共1498注中獎，每注可得800元；柒獎共2620注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3804注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0156注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1534注中獎，每注可得100元。

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第113000124期今彩539中獎號碼為「14、23、26、27、34」，頭獎摃龜；貳獎共156注中獎，每注可得2萬元；參獎共6362注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0018注中獎，每注可得50元。

第113000124期39樂合彩中獎號碼為「14、23、26、27、34」，四合共23注中獎；三合共622注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬3276注中獎，每注可得1500元。

第113000124期3星彩中獎號碼為「712」，壹獎共116注中獎，每注可得1萬元。

第113000124期4星彩中獎號碼為「6007」，壹獎共6注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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