5/24 大樂透頭獎摃龜！今彩539開1注 獎落桃園
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕5月24日開獎的第113000055期大樂透頭獎摃龜；第113000125期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬，由桃園市龜山區龜山里自強東路200號開出。
第113000055期大樂透中獎號碼「04、23、24、28、30、40，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得249萬3738元；參獎共33注中獎，每注可得8萬1380元；肆獎共112注中獎，每注可得1萬5414元；伍獎共2373注中獎，每注可得2000元；陸獎共2926注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1133注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4321注中獎，每注可得400元。
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第113000055期49樂合彩中獎號碼為「04、23、24、28、30、40」，四合開出1注，每注可得20萬元；三合共98注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3694注中獎，每注可得1250元。
第113000125期今彩539中獎號碼為「05、16、22、26、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5841注中獎，每注可得300元；肆獎6萬6657注中獎，每注可得50元。
第113000125期39樂合彩中獎號碼為「05、16、22、26、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9860注中獎，每注可得1500元。
第113000125期3星彩中獎號碼為「718」，壹獎共85注中獎，每注可得1萬元。
第113000125期4星彩中獎號碼為「1285」，壹獎共9注中獎，每注可得10萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。