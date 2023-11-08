中油工程弊案 經理、前勞工董事收賄百萬二審判決出爐

中油煉製部經理涉嫌索賄案，高雄高分院判決結果出爐。（記者鮑建信攝）

2023/11/08 10:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕中油公司煉製事業部經理張子房等人，被控向承包標案廖姓廠商各索賄上百萬元，高等法院高雄分院今上午宣判，依違反貪污治罪條例，判處張2年10月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，被告陳枝章（己退休）曾為中油工會推派勞工董事，負責公司提交的採購預算來源、履約期程、廠商資格、招決標方式等；張子房則任職煉製部修護組經理，負責各類重大採購案招標前審議採購內容，均具法定職務權限的「授權公務員」。

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廖姓廠商與張、陳等人關係良好，並自2017年起至2019年間，為順利取得中油增建氣化設施統包案、反應器更換採購案、鍋爐興建統包案、潤滑油槽工程案，及採購RFCC管束案等5項，總金額高達上億，涉嫌以支付顧問、諮詢費等名義多次行賄，陳和張分別涉嫌收賄115萬元和155萬元。

地院依貪瀆罪判處陳徒刑2年、褫奪公權4年，緩刑5年，期間保護管束，並接受法治教育2場；張處徒刑2年10月，褫奪公權5年；廖處易科刑10月，以1000元折算1日，不得易科部分則處1年4月，褫奪公權3年，均緩刑5年，期間保護管束，並接受法治教育2場。

張不服上訴高雄高分院，承辦法官認為原審量刑妥適，並無不當，判決上訴駁回，尚未定讞。

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