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北市中山分局女警偷筆芯等小東西 記一大過報請停職

中山分局。（資料照）

中山分局。（資料照）

2024/05/13 17:14

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲余姓女警在台北市警局中山分局勤務指揮中心服務，她日前勤務結束後，居然跑到大同區一家文具店與超市，先後偷走筆芯、玉米罐頭等小東西，讓店家損失300多元。店家發現失竊後報警，警方循線查出居然是「自家人」涉案，將她函送法辦；對此，中山分局今天表示，由於這並非余首次犯案，她知法犯法、再犯不改，今天決議將她記一大過並報請停職。

警方調查，余姓女警在上月30日晚上8時許，待勤務結束後，跑到大同區一家文具店偷走筆芯等文具，又到超商偷走玉米罐頭等，讓店家損失300多元。店家陸續在5月2日報案，警方調閱監視器畫面循線追查，沒想到居然查出小偷是「自家人」。

據了解，余姓女警在大學畢業後，在2009年透過特考才當上警察，從警約15年，工作表現不佳。余女丈夫在銀行上班，家中經濟狀況無虞，但她過去卻曾在店家偷文具、生活用品，當時也遭法辦，並被列為警方輔導對象。

據悉，余女這次犯下竊案被大同分局警方查緝到案時，她聲稱當時精神狀況不佳，不知道自己行竊，但警方根據店內的監視器清楚拍下她的行竊過程，仍將她依法送辦。

中山分局表示，余身為執法人員，過去也曾犯下此類案件，因此被列為重點輔導對象；沒想到她又再犯，知法犯法，不知悔改，本案依規定加重議處，並報請停職處分。對於員警違法違紀案件，會主動調查，嚴懲不貸，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。

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