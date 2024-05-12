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看完A片對7歲女童伸狼爪 色男犯後「知所悔悟」躲過牢獄之災

宜縣烤漆工人看完A片對7歲女伸狼爪，一審法官處2年徒刑，緩刑5年，讓他免於牢獄之災。圖為情境照。（資料照）

宜縣烤漆工人看完A片對7歲女伸狼爪，一審法官處2年徒刑，緩刑5年，讓他免於牢獄之災。圖為情境照。（資料照）

2024/05/12 22:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣烤漆工人阿宏（化名），看完A片慾火難耐，徒手伸進7歲女童小玲（化名）褲內撫弄生殖器，最重可判10年有期徒刑，但阿宏坦承犯行，小玲母親不願提告，一審法官認為阿宏知所悔悟，犯罪情狀顯可憫恕，減輕其刑，處2年徒刑，緩刑5年，讓他免於牢獄之災。

判決指出，阿宏是小玲母親男友的伯父，去年暑假期間，小玲被留在羅東鎮阿宏住處，請他代為照顧，事發當時僅2人獨處，阿宏在客廳用手機看完A片，竟對小玲伸出狼爪。

小玲見狀高喊「不要用我」等語，阿宏繼續用手撫弄女童的生殖器，對被害人強制猥褻得逞，後來小玲經社工訪視告知實情，宜蘭縣府社會處函送警方偵辦，經檢方偵查起訴，全案才東窗事發。

宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，認定阿宏基於色慾而做出猥褻行為，犯刑法第224條之1對未滿14歲之女子強制猥褻罪，法定刑3年以上10年以下有期徒刑，考量阿宏坦承犯行，小玲偵查時指稱，「被告（阿宏）對我很好，我一點點喜歡被告」，身為女童法定代理人的母親也不願提告，合議庭酌量減輕其刑，以暫不執行為適當，以啟自新。

全案經宜蘭地院審結，阿宏對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應於緩刑期間接受法治教育5場次，並禁止對小玲有妨害性自主行為、騷擾、接觸、跟蹤或其他非必要聯絡。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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