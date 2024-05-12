游泳教練販毒求緩刑被打臉 法官：第一次販毒會緩刑是假的！

台中一名王姓男子曾是籃球校隊，現職游泳教練，因擔任送毒小蜜蜂遭判刑2年，上訴求緩刑，台中高分院法官認為，不要相信「第一次販毒會被緩刑謊言」，駁回上訴。（記者陳建志攝）

2024/05/12 20:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市王姓男子身高達189公分，曾是籃球校隊，現職游泳教練，去年間因缺錢被販毒集團吸收，擔任運送毒品咖啡包小蜜蜂，去年7月間經警方誘捕偵查緝獲，在王男身上起出58包的K他命、毒咖啡包，王男一審被判刑2年，王以無前科、僅賣6包未遂，請求法官緩刑，但二審仍維持原判，法官苦口婆心提醒王入監反省，「不要相信第一次販毒會被緩刑的謊言」。

判決指出，王男利用微信和暱稱「胖老爹國際」的網友聯繫，擔任販毒集團下游的送貨小蜜蜂，去年7月6日警方實施誘捕，與「胖老爹國際」聯繫，雙方於同日議妥以3000元的代價購買毒品咖啡包6包（買5送1），「胖老爹國際」立即指示王男開車到雙方約定的地點交易，當場遭埋伏員警逮捕，依販賣毒品未遂罪送辦。

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王男被捕時，身上共查獲毒咖啡包41包、K他命17包，數量不少，一審依「販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂罪」判處2年徒刑，王男上訴二審求緩刑。

王男表示，自己身高189公分，體重80公斤，18歲就做過飯店服務生，大學時念體育系，有救生員執照和教練證，曾去學校游泳池工作，坦承因交到不好的朋友曾吸食K他命，認識「胖老爹國際」後，知道咖啡包的意思，但認為這是一種工作，只是做幾天送咖啡包。現在擔任游泳教練，今年年初回游泳池工作，老闆讓他改過自新，因爸爸去世，媽媽心情不好有憂鬱症，媽媽工作是民宿房務清潔工。哥哥有癲癇，家裡需要他照顧，自己不能去坐牢，希望能判緩刑。

台中高分院法官審理發現，王男在外面賭博欠很多錢，本來想向一位朋友借錢，但這位朋友慫恿若當運毒司機就可以賺錢，王男當時知道販毒是違法的，但思考一下後還是願意做，放縱自己的生活，沾染賭與毒，一步步踏上不歸路，自願擔任該集團的小蜜蜂，冒險外出送毒，所展現法敵對意識明顯，惡性不輕。

台中高分院法官認為，毒品上游惡勢力，洗腦一些年輕人，即使販毒被抓到也可以拚緩刑，使這些年輕人心懷僥倖，冒著巨大風險，開車外出送毒進行交易。販毒是絕對不可原諒的重罪，王男應入監反省自己過錯，也讓日後年輕人有所警惕，不要再被吸收成為販毒集團小蜜蜂，也不要相信「第一次販毒會被緩刑謊言」，因此駁回上訴，維持2年徒刑。

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