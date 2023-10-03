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公路總局養護士圖利收賄逾百萬 被判貪污罪竟稱「貼補家用」

公路總局林姓養路士涉圖利收賄百餘萬，被依貪污罪判刑，竟稱未造成損害，只是「貼補家用」而已。（記者楊國文攝）

公路總局林姓養路士涉圖利收賄百餘萬，被依貪污罪判刑，竟稱未造成損害，只是「貼補家用」而已。（記者楊國文攝）

2023/10/03 16:49

〔記者楊國文／台北報導〕公路總局中壢工務段林姓養路士，被控2014年到2021年任職期間，利用核發路權證照等機會向廠商索賄，獲利120萬多元、債權8萬多元，一審被依貪污治罪條例的「對主管事務圖利罪」，判刑2年10月、褫奪公權1年；林男上訴辯稱，代業者申請路證未造成損害，只是為「貼補家用」而已，一審判決太重，請求依刑法第59條減刑，高等法院認定一審判刑適當，今判決駁回。可上訴。

判決指出，林男任職養路士，負責受理轄管公路挖掘申請及核發施工許可證業務，竟多次代辦欣桃天然氣股份有限公司的路證申請，獲取現金120萬多元、債權8萬多元，觸犯貪污治罪條例第6條第1項的「對主管事務圖利罪」。

新北地院審理後，判林男判刑2年10月、褫奪公權1年，已繳回的扣案犯罪所得新台幣119萬多元沒收。

林認為一審判刑過重，主張應依刑法第59條規定減刑，上訴高等法院。

高院審理時，林辯稱，代業者申請路燈，並未造成損害，還稱「為貼補家用」才犯案，請求給予減刑。

高院認為，林涉犯貪污罪，已破壞公務員對於公職的忠誠義務，損害國家利益甚鉅，竟硬拗其犯罪未生損害，不足採信，也無刑法第59條「情堪憫恕」的情形，無減刑的適用。

高院指出，一審時已考量林坦承犯行，並繳回犯罪所得的犯後態度、素行等因素，因此判刑2年10月、褫奪公權1年，量刑適當，今判決駁回。

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