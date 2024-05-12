台中惡火父救女殞命 消防局：別躲浴室、往下往外逃生

消防人員指導住戶滅火器使用方式。（消防局提供）

2024/05/12 19:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處大型社區7日凌晨傳出火警，原本已逃出的游男，聽到小女兒呼救又衝回火場，最後父女被發現受困浴室雙雙罹難。消防局近日前往社區災後訪視及防火宣導，共訪視84戶，宣導居民設鐵窗必須預留逃生出口、老舊電器設備定期檢查、長時間不在家關閉電源等防火觀念，確保自身生命財產安全。

消防局表示，無論是住宅或是工廠等場所發生火災，火勢會隨時間快速成長，且充滿不可預測性，火災發生時，務必儘快避難逃生，勿為了收拾財物或手機，而延誤逃生時間，逃出後切勿重返火場，以免受困。

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消防局呼籲，雖無法預知火災何時發生，卻可透過良好用電、用火習慣預防，平時做好居家消防自主檢查，隨時提高防火警覺，並建立正確避難逃生觀念，才能確保自身生命財產安全，降低災害發生機率。

消防局長孫福佑提醒，火災發生時，千萬不要在浴室躲避，因為濃煙為火場頭號殺手，但浴室門多為塑膠材質，遇熱易變形，又有通風設計，無法阻絕濃煙，此外也不可搭乘電梯，因火煙會向上竄升，若搭乘電梯，反讓自己陷入如煙囪般的電梯井中，另也不要為了找濕毛巾，浪費逃生時間。

孫福佑強調，火災發生時，應該要往下、往外逃生，當發現門把燙手、開門有濃煙時，要關門往反方向尋找逃生出口；若無其他路徑，可躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間，靠窗對外求救。

消防局重回該社區災後防火宣導。（消防局提供）

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