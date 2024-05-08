消防署長蕭煥章昨再度呼籲民眾，火災時絕不要躲入浴室，極易因火煙竄入釀成傷亡；圖為浴室塑鋼門燒熔狀況，非案發現場。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/08 05:30

選對外窗房塞緊門縫 才易爭取生機

〔記者許國楨、吳仁捷、陸運鋒、蘇孟娟／綜合報導〕台中市西屯區一處大型集合式社區，昨天一場暗夜惡火釀死傷慘劇，令人感傷的是，游姓男子為了救小女兒衝回火場，最後被發現父女雙雙倒臥浴室罹難，由於過往就有多起類似案例，消防署及各地消防局均極力提醒，許多民眾都有火災時「浴室有水」比較安全的迷思，實際是浴室多為塑鋼門，不具防火時效，民眾遇火災絕對不要躲入浴室，務必躲到裝設對外窗房間，塞緊門縫，爭取提升獲救機會。

浴室多為塑鋼門 無防火時效

消防署長蕭煥章重申，歷來民眾遭遇火警，均誤認浴室有水源防火，便衝入躲藏釀命，由於浴室門或天花板多為木製、塑膠（鋼）製，不具防火時效，常因火煙竄入釀成傷亡，將再加強宣導民眾火災時不再躲入浴室等有效避難作為。

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浴室多無對外窗 增搶救難度

新北市消防局專門委員尚少華博士表示，浴室內排水管設有存水彎，具隔氣作用，不會有新鮮空氣流入，加上浴室通常無對外窗，無法對外呼救，增加搶救難度。

台中市消防局提醒民眾逃生原則表示，火災時應該要往下、往外逃生，當發現門把燙手、開門有濃煙時，要記得關門，並選擇與火點反向方尋找逃生出口，若無其他路徑，就躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間，靠窗對外求救。

平日就應規劃、勘查逃生動線

新北市消防局莒光婦女防火宣導隊分隊長許陳免建議，民眾平日就應規劃、勘查逃生動線，規劃兩個以上逃生口，受災時依逃生動線儘速逃生，並盡可能往地面層（一樓）逃生，也可就近求助防火宣導隊到府勘查，規劃逃生動線。

台中市西屯區一處社區大樓昨天一場暗夜惡火，八樓不斷有猛烈火煙竄出，場景駭人。（台中市消防局提供）

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