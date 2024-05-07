台中惡火2死4傷！他衝火場救小五女兒 雙雙困浴室殞命

台中市西屯區「瑞聯天地」集合式大樓住宅8樓民宅今天（7日）凌晨傳出火警，消防人員冒險進入火場搶救。（消防局提供）

2024/05/07 13:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區「瑞聯天地」集合式大樓住宅8樓民宅今天（7日）凌晨傳出火警，火勢猛烈波及其他住戶，造成2死4傷悲劇；其中游姓男子一家四口中，游妻與14歲兒子獲救，無生命危險，原本已逃出的游男聽到小女兒呼救聲又衝回火場，最後父女被發現受困浴室，不幸雙雙罹難。

台中市消防局今天凌晨1時許獲報，西屯區福瑞街集合式社區大樓傳出火警，派遣人車趕抵時發現現場為地上16樓，地下2樓之RC建築物，8樓住宅不斷有猛烈火煙竄出，情況駭人，立即佈署水線搶救，火勢在1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部份燒燬，燃燒面積約60平方公尺，起火原因由火調人員調查中，不排除是電線走火釀禍。

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經查，火災發生當下，8樓游姓男子一家4口在睡夢中被驚醒，55歲游男與50歲張姓妻子先後逃出，14歲兒子則跑到陽台由雲梯車救下，但聽到就讀小五的11歲小女兒尖叫呼救聲，游男將手機丟給妻子後又衝回火場，但就再也沒出來，兩人最後被消防人員發現受困倒臥浴室，已無生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

丈夫與女兒殞命 她堅持見最後一面

游妻也受嗆傷送醫，得知丈夫與小女兒雙雙殞命噩耗，在當地福瑞里長林添憶陪同下，堅持到醫院太平間見丈夫與女兒最後一面，只見她神情哀慟，令人鼻酸；據了解，游姓夫妻都在工廠工作，經濟狀況不佳，房子也還有貸款未清；林添憶得知後已提供相關協助，讓游妻與兒子能有落腳之處，另也會協助處理後事。

這起火警共造成2死4傷，除了游男及其小女兒死亡外，游妻受到嗆傷，兒子左手上臂二度2%、背部二度6%燒燙傷，意識清楚，另還有鄰居住戶受波及，有兩名住戶也被救出後送醫，其中包括住在10樓的55歲鍾姓女性，送到澄清醫院急救，目前在加護病房插管治療中，另一名55歲邱姓男性，也在同醫院急診觀察中。

台中市西屯區「瑞聯天地」大樓民宅火警2死4傷，游姓住戶父女殞命，游妻在里長陪同下忍痛到太平間見丈夫及女兒最後一面。（民眾提供）

台中市西屯區「瑞聯天地」大樓民宅火警，猛烈火煙從8樓不斷竄出，場景駭人。（消防局提供）

台中市西屯區「瑞聯天地」大樓民宅火警，消防人員以雲梯車救下游家兒子。（消防局提供）

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