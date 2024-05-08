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獨家》台中西屯惡火父女殞命......不排除電氣設備起火

台中西屯「瑞聯天地」大樓7日凌晨火警，游家父女受困浴室雙亡，只見塑膠材質天花板已及廁所門都已經融化變形，牆壁都燻得焦黑。（擷自台中市消防局臉書）

台中西屯「瑞聯天地」大樓7日凌晨火警，游家父女受困浴室雙亡，只見塑膠材質天花板已及廁所門都已經融化變形，牆壁都燻得焦黑。（擷自台中市消防局臉書）

2024/05/08 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區大型社區「瑞聯天地」大樓昨（7）日凌晨失火，造成2死4傷悲劇，起火的游家4口，游妻與兒子獲救，原本已逃出的游男聽到小女兒呼救又衝回火場，最後父女受困浴室不幸雙雙罹難，經檢視火場，從客廳全面燒燬狀況看來，不排除電視後方插座插滿延長線，恐導致電流總量超過負荷，可能是引起火災的原因。

針對這起不幸悲劇，由於過往就有多起類似案例，台中市消防局在臉書貼出游家父女躲火欲逃生浴室，只見塑膠材質天花板已及廁所門都已經融化變形，牆壁都燻得焦黑，除呼籲民眾「火災時絕對不要躲浴室」，更提醒「往下、往外逃生」、「若門把燙手、開門有濃煙時，要記得關門」、「選擇與火點反向方尋找逃生出口」、「無其他路徑，就躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間，靠窗對外求救。」等四項逃生原則。

使用電器謹記「5不1沒有」

至於惡火原因經初步火場鑑識，不排除是電氣因素導致電線起火，消防局指出，歷年來因電氣因素火災不勝枚舉，民眾要謹記「5不1沒有」電器使用原則：

（1） 用電「不超過負載」：

不要在同一插座或延長線上連接過多高功率電器（如電鍋、熱水瓶、電熨斗等），避免電流總量超過插座或延長線容許電流負荷量，引起火災。

（2） 電線「不綑綁折損」：

電線或延長線勿綑綁使用，也不可重壓或擠壓，以免通電時產生熱量無法逸散而蓄熱導致起火，拔掉插頭時應手持插頭取下，不可以僅拉扯電線，以免導致電線內部銅線折損斷裂，易造成通電時產生高熱而起火燃燒。

（3） 插頭「不潮濕髒污」：

檢查電器插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或堆積灰塵等異常現象，並擦拭保持乾燥與乾淨，以避免積污導電現象造成短路著火。

（4） 電源插座「不用不插」：

電器不用時雖未開機，但若插頭仍插在插座便是處於通電待機狀態，不但有發生火災風險，也會有通電待機時所導致電費支出，建議電器不使用時，其電源插頭應拔掉，這樣可預防電氣火災，也能節省電費，一舉二得。

（5） 周圍「不放可燃物」：

電器及電線周圍盡可能不擺放可燃物，避免因接觸熱或電線短路後引燃，另冬天若使用電暖器，應與周圍可燃物（衣服、報紙、床鋪等）保持1公尺以上安全距離，尤其是不可使用電暖器烘衣服或棉被。

（6） 「沒有商品安全標章」的電器不買不用：

建議主動汰換家中的老舊電器，在選購新電器產品時除考量價格和功能，更重要的是電器產品安全性，請選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格，且貼有「商品安全標章」電器，並詳讀使用說明書，妥善使用與保養維護。

台中市消防局提醒民眾注意用電安全，慎防電氣火災。（台中市消防局提供）

台中市消防局提醒民眾注意用電安全，慎防電氣火災。（台中市消防局提供）

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