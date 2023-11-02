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「你請款、我吃紅」索賄379萬 南投公務員貪污撤職

懲戒法院一審判張員撤職兩年。（資料照）

懲戒法院一審判張員撤職兩年。（資料照）

2023/11/02 17:27

〔記者吳政峰／台北報導〕南投縣集集鎮公所一名張姓技士，2018年起趁著經辦4件工程的機會，向得標廠商稱「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」，藉此索賄379萬餘元。高等法院台中分院7月間依貪污罪判張員5年8月刑，懲戒法院一審日前再批他嚴重敗壞風紀，判撤職並停止任用2年。

張員2018年至2020年間承辦集集鎮公所發包的工程案件，利用經辦「八張街管溝工程」、「武昌宮改善工程」、「候車亭工程」、「中集路工程」等4件標案機會，於開工後向得標廠商要求稱「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」等語，表明索賄意圖。廠商擔心請款遭到刁難，前後共給付379萬2034元。

調查局台中市調處接獲檢舉，依涉犯貪污罪報請南投地檢署偵查起訴，一審南投地院判刑6年3月，張員承認犯罪，繳回犯罪所得，二審台中高分院改判5年8月，南投縣政府再把張員移付懲戒。

張員辯稱，因不堪家庭經濟壓力的沈重負荷，一時失慮，鋌而走險向廠商要求吃紅，希望法官考量他還有2名幼子要撫養、並未因收賄而違背職務、在職期間奉公守法、盡忠職守、坦承罪行、具有悔意、繳回犯罪所得，從輕懲戒。

懲戒法院一審指出，張員身為公共工程建設專業公務人員，卻無法抗拒金錢誘惑，多次對其所負責的工程，要求、期約並收受賄賂，嚴重破壞國民對於公務員職務公正性及廉潔性的信賴，且索賄期間長達2年、多達4案，並非偶然為之，贓款金額分別多達108萬3059元、93萬1109元、13萬8150元及163萬9716元，合計達379萬2034元，情節非輕。

一審認為，張員所為嚴重危害國家法益，損害政府信譽，敗壞風紀，惟考量他自白坦承違失，並自動繳回賄款，日前評議後判處撤職，停止任用公務員2年，可上訴。

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