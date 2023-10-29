收賄掩護白帶魚走私出港 八斗子安檢所3人判刑

基隆地院近日審結，判處3名軍士官2年到1年10月徒刑，均獲緩刑，但要支付公庫40萬到15萬元。（記者吳昇儒攝）

2023/10/29 11:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原任職於基隆市八斗子漁港安檢所中尉小隊長陳富翔去年3月收受魚貨商黃春富賄賂，以每趟3萬元代價，放水讓漁船夾帶大量白帶魚走私出港到中國。陳富翔還找來湯、陳姓兩名安檢士入夥。檢察官依違反貪污治罪條例將3人起訴。基隆地院近日審結，判處3人2年到1年10月徒刑，均獲緩刑，但要支付公庫40萬到15萬元。

檢廉調查，陳富翔等3人均任職於八斗子安檢所，平日負責管理執行進出八斗子漁港的貨物安全檢查等法定職務；但陳卻被魚貨商收買，利用職務之便，包庇黃男運貨的漁船，讓船艙內的白帶魚運走私出港，再轉賣給中國漁船，進一步運到中國銷售牟利。

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檢廉追查發現，去年3月15、16日兩天，黃在載運大批白帶魚的漁船成功出港後，就在八斗子漁港附近，依約將3萬元賄款交付給陳富翔；而陳為了能夠讓違法漁船更順利出港，4月起邀請同單位的安檢士湯鎮瑋、陳仕淳加入包庇走私的行列，等兩人答應後，再向黃男宣稱「我裡面有人」藉此要求5萬元賄賂金。黃男為求順利，便依照需求支付款項，等成功出船後，就交付款項。

湯、陳二名安檢士在小隊長的指揮下，刻意不檢查或假裝巡查黃男的漁船，並轉知不知情的隊員在「漁港進出港紀錄」表上，填寫查無不實漁獲，幫助走私。

陳男等4人被逮後，得知難逃法網，向檢察官坦承犯行。

檢廉查出，黃男共行賄小隊長陳富翔11次，陳再依放水分工情形，分別分給湯6萬4000元、陳3萬2000元，而陳富翔本人收賄金額則高達33萬4000元。案發後，3人先後在今年1、5、6月間退伍。檢察官則依貪污治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、刑法使公務員登載不實準文書罪起訴3名軍士官；另行賄的黃男則依貪污治罪條例對於公務員違背職務交付賄賂罪起訴。

法院調查，3名收賄被告在今年1月17日已向廉政署自動陳述犯罪事實，符合自首要件，並繳回犯罪所得，依法得減刑。而黃男在偵查及審判中自白犯罪，也符合減刑規定。

法官認為，4人收受、行賄金額每次均在5萬元以下，於其他貪污犯罪類型及行為相比尚屬輕微，得減輕其刑。

法官認定，陳姓中尉共犯11罪，判處2年徒刑，應支付公庫40萬元，緩刑5年；湯姓安檢士犯7罪，判處1年11月徒刑，應支付公庫20萬元，緩刑4年；陳姓安檢士犯3罪，判處1年10月徒刑，應支付公庫15萬元，緩刑4年；黃男犯11罪，應處6月徒刑併科罰金10萬元，不得易科罰金，得聲請易服社會勞動。此外，4人均褫奪公權1年，另3名收賄人員應參加法治教育，緩刑期間付保護管束。

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