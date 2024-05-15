司法版無間道？律師涉詐團軍師被訴 女友檢察官自請調查

桃園地檢署吳姓女檢察官被指為涉入詐團律師男友出謀劃策，桃檢今發出新聞稿表示：已分案調查。（記者余瑞仁攝）

2024/05/15 12:23

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署吳姓女檢察官的男友、朱姓律師，涉及掩護詐騙集團，被台北地檢署依組織犯罪防制條例等罪嫌交保後起訴，吳姓女檢察官也傳出涉幫男友出謀策劃，桃檢今天表示，吳姓女檢4月10日已自請調查，已分案並調閱相關卷證調查，將儘速公布調查結果。

《鏡週刊》報導，指稱北檢偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師、月撈300萬元案，爆出司法版無間道案外案，不僅橋頭地院法官石育恩涉及居間打聽消息並協助詐團藏錢、送錢，桃園地檢署吳姓女檢察官也涉及幫涉案的男友、朱姓律師出謀劃策，對於法官、檢察官捲入此案，北檢持續擴大調查中。

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桃檢今天發布新聞稿，此案先前尚在台北地檢署偵辦，尊重檢察官偵查權責及偵查不公開原則下，未向北檢調閱相關事證，目前案件已偵結起訴，桃檢透過高檢署調取相關卷證，指派專責檢察官，本於勿枉勿縱原則，詳加調查，以釐清事實、秉公處理，並會盡速對外公開結果。

針對吳姓女檢察官是否涉及不法，北檢也發布新聞稿，指稱律師涉入詐團案，起訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員『吳檢察官』之飛機軟體聯繫紀......」，這位「吳檢察官」並非媒體報導中指稱的桃園地檢署吳姓女檢察官，其真實身分也非司法人員，至於吳姓女檢察官是否涉及不法，已將相關事證陳請台高檢調查。

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