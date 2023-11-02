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涉圖利違規修墓喪家沒舉發 北市前巡墓員、殯葬業者2人起訴

台北市殯葬處前巡墓員涉圖利違規修墓喪家，2人被起訴。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

台北市殯葬處前巡墓員涉圖利違規修墓喪家，2人被起訴。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

2023/11/02 09:49

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處多次爆發弊端，去年退休並選上里長的前巡墓員陳健郎，於公務員任內涉嫌圖利其鄭姓妻子所開的一方禮儀公司，未舉發掘骨、修墓的違規喪家，還透過造墓業者邱垂港居間聯繫，由一方禮儀公司承攬葛姓喪家的殯葬事宜，除使葛姓喪家免受至少3萬元違規裁罰，也圖利一方取得喪葬生意；台北地檢署今依違反貪污治罪條例之圖利罪，起訴陳、邱2人。

檢方查出，一方禮儀公司承攬葛姓喪家的合葬及修墓費用，共收了10萬7600元，扣除成本及朋分之後，陳健郎取得不法利益7800元、邱垂港的不法獲利2萬元；而未事先申請修墓的葛姓喪家，則因此免受3萬元以上、15萬元以下的違規裁罰。

檢方調查，陳健郎自2018年1月起，與其鄭姓妻子一同經營一方禮儀公司，陳則於幕後實際操控，並與邱垂港合作殯葬生意牟利；該公司承攬葛姓喪家的修墓生意，陳明知葛姓喪家未事先申請修墓，仍包庇違規情事，使葛姓喪家免受違規裁罰。

據了解，葛姓喪家的母親過世後，為使母親與早年辭世的父親合葬，未經申請即於2018年10月間重修父親的墓地，並將父母一同合葬於非屬公墓「龍崗墓園」。

根據殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰。巡山員則負責舉發此類違規行為，會勘後視情節予以行政裁罰。

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