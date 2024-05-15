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高雄富少為了17萬 逼分手女友裸體簽本票被判13年

高雄陳姓富少逼前女友裸體簽下17萬元本票，還強迫發生性行為，被判13年徒刑。（情境照）

高雄陳姓富少逼前女友裸體簽下17萬元本票，還強迫發生性行為，被判13年徒刑。（情境照）

2024/05/15 12:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕剛考上碩士班的陳姓富少與女友小菁（化名）分手，女友到他家返還禮物，竟被陳男拿美工刀逼她脫光衣服，裸體簽下17萬元本票後，再對女友性侵得逞，女友含淚報警求援，高雄地院依強盜性交罪重判陳男徒刑13年。

判決指出，去年7月7日晚上9點多，小菁拿著交往期間陳男送她的禮物到陳男家，準備把禮物歸還，小菁入屋後，陳男說除了禮物外，小菁還要再還17萬元，小菁不同意，陳男便恐嚇要把他手機裡的私密照上傳網路，小菁擔心私密照外流又不想拿錢給陳男，陳男竟掏出生殖器，逼小菁邊含邊思考。

小菁最後仍不同意拿錢給陳男，但陳男不死心，11天後拿著美工刀跑到小菁住處，逼小菁脫光衣服後，簽下17萬元本票，還拿手機錄影，讓小菁全裸拿著本票念出自己的名字，並強迫小菁跟他發生性行為；事後小菁擔心自己無力償還債務會再被陳男侵犯，於是鼓起勇氣報警。

高雄地院審理時，陳男坦承與小菁發生性行為，但否認有強迫對方，直指那是「分手砲」；陳男的律師則說，陳男罹有精神疾病，案發時已喪失理智，根本不曉得自己在做什麼。

法官將陳男送精神鑑定，報告指出陳男的認知功能與精神狀態並未顯著缺損，能辨識其行為違法，但依其辨識而行為能力，受到邊緣型人格特質的煩躁易怒與衝動，不符減刑要件，因此依依強盜性交罪重判徒刑13年，可上訴。

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