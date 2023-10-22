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軍人翻牆找妹陪侍K歌爽喝 撤職5年慘吐回17萬

金防部3名士兵翻牆出營，到女陪侍KTV歡唱，全丟了軍職。其中1名下士興訟也被駁回。（資料照）

金防部3名士兵翻牆出營，到女陪侍KTV歡唱，全丟了軍職。其中1名下士興訟也被駁回。（資料照）

2023/10/22 01:10

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊戰車營第一連葉姓下士副車長，2020年間與同袍翻牆外出，到有女陪侍的店唱歌，隔天滿身酒氣上崗，被懲處評議會記3大過懲罰，依陸海空軍懲罰法等規定核定撤職，停止任用5年，還要吐回未服滿最少年限賠償金17萬餘元。葉員不服，興訟想保工作，日前被最高行政法院駁回確定。

2020年4月某天深夜，葉員應同連王姓下士之邀，與另名葉姓上兵從駐地翻牆外出，到有女陪侍場所的KTV飲酒唱歌，翌日凌晨才返回營區。連長早點名發現等3人身上有酒味，得知上情。

守備大隊調閱翻牆地點照片、KTV臉書資訊、王員與朋友相約對話截圖、營區監視錄影畫面、衛哨輪值表、查鋪登記表、KTV現場照片等，認定3員不假離營，記大過1次；涉足易肇生危安有女陪侍場所，記大過2次。

因1年內累滿大過3次，金防部核定王員撤職及廢止志願士兵起役，停止任用5年；葉姓上兵則經評鑑廢止原核定起役處分，兩人均未提起行政救濟確定。

葉姓下士也記滿3大過，被撤職停用5年，還因未服滿最少服役年限6年，需償還12個月賠償金17萬6185元。葉員否認知悉KTV有女陪侍，興訟要求撤銷其中兩大過，還認為同一事件記3大過實屬過重，未考量情節輕重及他的素行良好，有違比例及最後手段原則。

最高行政法院指出，金防部已依陸海空軍懲罰法第8條第1項規定，審酌葉員違失行為的動機、目的、所受刺激、手段、生活狀況、品行及智識程度、對領導統御或軍事紀律所生影響、違反義務程度、所生危險或損害及態度，據以認定評議會決議「記大過2次及停止任用5年」，並無裁量濫用及違反比例原則。

最高行政法院認為，評議會的組成及程序，也符合陸海空軍懲罰法及施行細則等規定，全案並無適用法規不當的問題，評議後駁回其訴，葉員確定撤職。

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