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下士酒後爆衝突被記2大過 提告勝訴獲撤銷處分

楊姓下士因深夜上酒吧與民眾發生衝突而被記2大過，後來他聘前法官陳梅欽律師替他打官司，北高行指軍方對他記過不符合正當程序，決定撤銷。（資料照）

楊姓下士因深夜上酒吧與民眾發生衝突而被記2大過，後來他聘前法官陳梅欽律師替他打官司，北高行指軍方對他記過不符合正當程序，決定撤銷。（資料照）

2023/10/19 09:21

〔記者溫于德／台北報導〕空軍防空暨飛彈作戰管制中心楊姓下士，被指去年漠視防疫規定及深夜冶遊禁令，凌晨在酒吧飲酒並與民眾發生衝突，後來被軍方記2大過，楊不服，委任前法官陳梅欽律師替他提告。台北高等行政法院指軍方未經調查就召開評議會對楊記過，不符合正當程序，決定撤銷這個處分；可上訴。

判決指，楊姓下士去年4月26日凌晨2時許外宿期間，漠視防疫規定及深夜冶遊禁令，在酒吧飲酒後與民眾發生衝突，經警方帶回，被軍方認定其行為有損軍譽，經召開評議會，決定對楊記2大過，同時評鑑他不適服現役。

楊男不服，提告主張，他自2012年9月26日任官至2022年5月6日退伍共9年多以來，除因上述事件陪友人至警局製作筆錄而被記2大過以外，均表現優良，歷年來考績均為甲等或甲上。

然而，軍方卻未提及楊男過往表現及各種資料，僅針對本次事件對他記2大過，顯然有問題；何況，當天他是陪友人前往觀音亭看煙火，結束時友人因為私事而心情不好，而陪友人前往酒吧飲酒，逢店內酒客發生口角，突然衝過來打他，他也沒有還手，後隨同警方回到警局，但他並未製作筆錄，雙方最終握手言和。

楊男進一步提到，過去曾有軍階或職級高於他的上士政戰士、上士組長，酒後滋事甚至比他嚴重，都只被記1大過，他卻被記2大過，同時被評鑑為不適服現役；且軍方並未敘明差別待遇的理由，顯然有違平等原則，因此應該撤銷他的2次大過。

北高行說明，相關權責單位尚未實施調查前，權責長官已批准召開評議會並發通知單，這種作法與懲罰法及作業要點規定不合，代表防管中心未依正當程序召開的評議會所表決出來的結果（記2大過）有問題，決定撤銷這個處分。

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