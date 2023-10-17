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首頁　>　社會

喝茫「無影腳」亂踹與車主爆推擠 恐各罰1萬8

高雄市41歲劉姓男子疑喝茫了，走在路上差點被車擦撞，一腳踹過去造成轎車左前葉子板車漆脫落，與車主爆發衝突，警方將依社維法裁罰，2男恐最高各被罰1萬8千元。（民眾提供）

高雄市41歲劉姓男子疑喝茫了，走在路上差點被車擦撞，一腳踹過去造成轎車左前葉子板車漆脫落，與車主爆發衝突，警方將依社維法裁罰，2男恐最高各被罰1萬8千元。（民眾提供）

2023/10/17 09:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市41歲劉姓男子疑喝茫了，雖然沒有酒駕，但他走在路上突然腳踹一輛轎車左前葉子板，造成車漆脫落，蔡姓車主下車理論，雙方當街起衝突；苓雅警分局獲報趕到，酒醉的劉男不滿警員欲將他帶走，便向另一警抱怨「平平做警察（台語），不要動我」，最後仍被帶回保護管束，並依社維法裁罰2男。

據了解，劉男14日深夜酒後搖晃走在光華一路上，正巧蔡男駕車經過，險些擦撞，所幸及時閃過，仍引起劉男不悅，當場一腳就踹壞蔡姓車輛的葉子板，造成車漆掉落，蔡男憤而下車理論，2人在路上起口角，相互推擠，幸無明顯傷勢。

苓雅分局今說明，當時獲報到場處理，其中1名員警見劉男喝茫，恐有滋擾居民之虞，欲將他帶回派出所約制，但劉男不願意，另一員警好言相勸，劉男稱「不要動我」、「平平做警察……」，場面一度緊張，警方依職權對劉、蔡2人，依違反社會秩序維護法第87條第2款規定互相鬥毆，各裁處1萬8000元以下罰鍰。

另對劉男再依違反道路交通管理處罰條例第78條1項4款，行人在道路上阻礙交通，處500元罰鍰；警方提醒民眾，遇有糾紛應以理性平和態度溝通，並循平和處理的合法方式解決，或儘速通知警方到場協助處理，切勿罔顧自身及其他用路人安全，訴諸違法手段而觸法遭送辦。

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高雄市41歲劉姓男子疑喝茫了，走在路上差點被車擦撞，一腳踹過去造成轎車左前葉子板車漆脫落，與車主爆發衝突，警方將依社維法裁罰，2男恐最高各被罰1萬8千元。（民眾提供）

高雄市41歲劉姓男子疑喝茫了，走在路上差點被車擦撞，一腳踹過去造成轎車左前葉子板車漆脫落，與車主爆發衝突，警方將依社維法裁罰，2男恐最高各被罰1萬8千元。（民眾提供）

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