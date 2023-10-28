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海軍蘇支部消防標案驗收不實 聲押上士未成 中校科長也交保

宜蘭地檢署檢察官昨天已諭令陳姓中校科長、李的蔡姓妻子各以十萬元、三十萬元交保，全案朝貪污、偽造文書等罪嫌偵辦。（記者蔡昀容攝）

宜蘭地檢署檢察官昨天已諭令陳姓中校科長、李的蔡姓妻子各以十萬元、三十萬元交保，全案朝貪污、偽造文書等罪嫌偵辦。（記者蔡昀容攝）

2023/10/28 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕海軍蘇澳後勤支援指揮部的消防管線標案，疑未落實驗收，檢、廉前天展開偵辦，昨將業務承辦人陳姓上士、翁姓約僱人員、李姓廠商等三人聲請羈押；但宜蘭地院法官認沒有羈押必要，昨晚諭知李、翁各六萬元、陳姓上士三萬元交保。

此外，宜蘭地檢署檢察官昨天已諭令陳姓中校科長、李的蔡姓妻子各以十萬元、三十萬元交保，全案朝貪污、偽造文書等罪嫌偵辦。

據了解，蘇澳後指部的兩件消防管線標案「一一○年庫區消防設施整修工程」，預算約五百五十萬元，最後得標金額約為四百五十萬元；另一件「一一一年場房消防設施改善工程」預算約九一四萬元，得標金額約五百廿萬元。

應更換卻未換 還能通過驗收

其中，廠商應更換的消防設備、設施、零件、包覆電線的管線等，疑似應更換卻沒有更換，卻還能通過承辦人員驗收，國防部察覺其中有詭，主動將案件函送宜檢偵辦。

宜檢檢察官前天指揮廉政署展開約談，傳喚五名被告、一名證人到案，證人訊後獲請回，五名被告有三人被檢方聲押。

檢察官聲押主張陳姓上士、翁姓約僱人員、李姓廠商等三人有串證之虞，有必要羈押禁見。法官昨晚召開羈押庭後，認為三人皆有交代事實經過，雖然犯罪嫌疑重大，但沒有羈押的必要，裁定三人各三萬至六萬元交保候傳。

海軍司令部：全力配合調查

海軍司令部昨表示，蘇澳後指部陳姓上士等人疑涉違反政府採購法，經單位調查後，呈報國防部政風室移送司法偵辦，現已進入司法程序，司令部全力配合調查，依毋枉毋縱原則，如涉不法將檢討重懲，以正綱紀。

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