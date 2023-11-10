新北聯醫前主任陳識中5度收賄 判刑定讞

最高法院。（資料照）

2023/11/10 11:00

〔記者張文川／台北報導〕新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中（改名陳世瑀），被控任內於採購案收受賄賂，已部分定讞而入監，高等法院更一審今年3月認為陳識中另構成4件貪污收賄罪、1件洗錢罪，依速審法減刑後，5罪各判10月至2年4月不等徒刑；最高法院認為判決無誤，駁回陳上訴，全案定讞。

陳的實際應執行刑期，將由檢方另行向高院聲請做出裁定。

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陳識中共被控5起標案收賄，另有1件洗錢罪，其中的「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案，先前二審判刑2年，三審駁回上訴確定，已發監服刑；其餘4起標案和洗錢罪，則由最高法院撤銷發回高院更審，更一審今年3月宣判，獲最高院維持而確定。

更一審審酌陳識中已坦承犯行並繳回全部賄款，且符合刑事妥速審判法減刑規定，5罪各判10月、1年8月、1年9月、2年4月、1年徒刑，今定讞。

更一審判決指出，陳識中於2009年起擔任當時台北縣立醫院的心臟內科主任，期間負責籌措成立心導管中心，並擔任審查招標文件規範的標案複審人員，可決定廠商是否可參與投標，卻藉此收賄，分別於「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者5萬元賄賂，「心電圖分析系統採購案」收賄15萬元，「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收賄36萬餘元，「心血管照護中心租賃採購案」收賄1155萬餘元，陳並將其中200萬元，分次洗錢匯入當時女友、即現在配偶的帳戶。

更一審審酌陳識中具博士學位，在公立醫院擔任科主任，屬社會中堅，並負責規劃建置縣立醫院心臟科設備及規模，所涉標案影響國家醫療資源分配及支出，攸關國計民生，陳卻未善盡職務，不但不利國民健康並避免無益稅收支出，竟藉職務從中牟利，依法量刑，獲最高法院維持。

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