中市鬧區亮刀 竹聯齊光會10煞就逮

警方攻堅逮人。（警方提供）

2024/04/30 05:30

黑幫揪團練身體 打底暴力恐嚇

〔記者許國楨／台中報導〕竹聯幫和堂寶和會成員顏姓男子，去年為了要壯大自己勢力，找成員自行創會另設和堂齊光會擔任副會長，平時嚴格要求幫眾慢跑健身卻是用來逞凶鬥狠，曾在台中鬧區當街亮刀械擋債恐嚇被害人「再來就砍死你們！」，也曾涉恐嚇取財等犯行，經刑事局中部打擊犯罪中心循線攻堅查緝，拘提顏等涉案十人到案，依法送辦。

寶和會分子另創堂口

顏姓副會長15萬交保

刑事局中打接獲情資得知，有北部黑幫組織接受委託要擋下一起投資高達千萬元的撤資案，去年三月間糾眾十餘名同夥，在台中市車水馬龍的崇德路與漢口路口，當街公然持開山刀及球棒等武器包圍被害人，除嗆聲幫派背景，還出言恐嚇「再來就砍死你們！」行徑囂張。

請繼續往下閱讀...

為壓制黑道氣焰，報請新北檢方指揮後，與新北市刑大等單位合組專案小組，查出涉案顏姓男子（四十三歲）等人有竹聯幫背景，其中顏是竹聯幫和堂齊光會副會長，平時以暴力討債為主，以台北市中山區一間洗車區為據點，藏放刀械等器具隨時外出討債。

而該暴力集團除涉及去年三月北區崇德路恐嚇案，另涉嫌在二○二二年九月間，持折疊刀恐嚇另案被害人，得款七十五萬元，案經蒐證完備，專案小組去年十二月十四日兵分多路搜索，會同特勤中隊強力掃蕩顏等人位於台北市中山區等地據點，一舉查獲顏男等十人到案，查扣現金廿萬元、筆電、長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。

經查，該集團以公司模式經營，重點課程就是健身，唯恐成員日子過的太懶散，還會強制要求定期每週起碼兩小時，聚集健身房一起重訓、跑步及搏擊鍛鍊體能，還請專業教練來指導，達不到體能標準還要加強訓練，未料卻是用來逞凶鬥狠，從事暴力犯罪等不法。

全案警詢後依恐嚇取財、聚眾鬥毆、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢方訊問後命顏以十五萬元交保，其餘涉案人分別命以數萬元交保、限制住居。

竹聯幫和堂齊光會成員每週固定聚集健身房練身體，卻是用來逞凶鬥狠。（警方提供）

警方查扣長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法