館長批前女員工性騷挨告誹謗 跑法院5年多不認罪嗆「隨她怎麼掰」

館長陳之漢今到高等法院開庭。（記者張文川攝）

2024/05/14 13:28

〔記者張文川／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢5年前在直播中批評前員工、健身網紅艾瑪（Emma林憶杰）因為性騷擾男教練才被開除，並指她是「背骨」，艾瑪認為所言不實，控告陳加重誹謗，案經新北地院兩度更審後，判陳無罪，艾瑪上訴，高等法院今開庭，陳之漢不認罪，認為是可受公評之事；全案辯結，定6月4日宣判。

檢察官認為館長語不驚人死不休，未經合理查證就散布艾瑪性騷擾男教練的不實訊息，且僱主得知員工被疑似性騷，理應立案調查，館長卻不調查，反而公開公布，有誹謗的真實惡意，建請法官量處4月徒刑。

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館長庭訊後受訪表示，這案子已經5、6年了，沒什麼好聊的，一審就更審好幾次，都判無罪了，對方還要上訴，打到現在還沒結束，也讓他有機會看看各家法院長什麼樣子。

陳說，艾瑪在職時說她被客人性騷擾，2位主管問她要不要幫忙提告或報案，她都不要，但她離職後，就對外說公司當時沒管，「現在就是隨便她怎麼掰」，他說這種事公司怎麼可能不管，只要員工有事，講了就一定幫。

館長表示，艾瑪既告刑事又告民事，這就是台灣浪費司法之處，民事庭法官認為他講話「臭幹喇譙」有點過份，要他賠10萬元，他2、3年前就已經賠錢了；刑事更好幾審，也判無罪好幾次，她還一直上訴，如果高院改判有罪，就換他要上訴，「有些告訴真的浪費生命，案子都快6年了，那就繼續吧！」

此案的民事訴訟已確定，艾瑪求償30萬元，一審新北地院、二審高院皆判館長應賠償10萬元確定。

艾瑪原本受僱於館長經營的成吉思漢健身俱樂部，擔任健身教練，因故離職後，前往另一間公司任職健身教練，並以暱稱「艾瑪、EMMA」在網路社群及影音媒體分享健身影片。

艾瑪指控，館長2019年透過直播平台，指述她「去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾」、「她一直調侃，用言語、然後去摸人家，人家男教練有女朋友，出了這個事，人家告她性騷擾。健工之後就把她開除掉」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

艾瑪認為陳未經合理查證，就傳布不實訊息，毀損她名譽，提告加重誹謗，新北地檢署偵查後起訴，一審新北地院判無罪，二審審理中。

館長在庭內並未多見，由律師表達，艾瑪曾為性騒擾的事道歉過，一審證人也證實她確有對教練有不當行為，艾瑪本身也是健身名人，館長所言是可受公評的事，主張自己無罪。

健身網紅艾瑪Emma狀告館長陳之漢加重誹謗，今到高等法院開庭。（記者張文川攝）

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