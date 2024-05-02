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直播嗆徐國勇「削」錢 館長陳之漢挨告結果出爐

台北地檢署今日偵結，認為館長並未表示徐國勇有以何種非法或不正當手段收取賄賂，且文中提及「他們」一詞，可見非針對徐，罪嫌不足，予以不起訴處分。（資料照）

台北地檢署今日偵結，認為館長並未表示徐國勇有以何種非法或不正當手段收取賄賂，且文中提及「他們」一詞，可見非針對徐，罪嫌不足，予以不起訴處分。（資料照）

2024/05/02 13:44

〔記者吳昇儒／台北報導〕網紅「館長」陳之漢去年11月直播時，批前內政部長徐國勇任內「不知削了多少錢」、「他們只需要安心腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪污」，被徐控告妨害名譽。台北地檢署今日偵結，認為館長並未表示徐有以何種非法或不正當手段收取賄賂，且文中提及「他們」一詞，可見非針對徐，罪嫌不足，予以不起訴處分。

陳之漢向檢察官承認，確實有在直播時說出這些言論，但否認有任何妨害名譽犯行，並稱當時說徐國勇「削了多少錢」，是因為內政部是天下第一部，部長不知道有多少薪水及特支費，而徐從節目主持人當到內政部長，不知道賺了多少錢；而後面所述，「他們只需要安心腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪污」，是在批評執政黨政府，不是在說徐國勇。

檢方認為，陳之漢言論是否涉犯刑法妨害名譽罪嫌，不能單以片面語句、切割論斷，需斟酌他直播時的心態及客觀狀況。一般社會通念而言「不知削了多少錢」雖有暗指徐輕鬆賺進許多錢的意思，但並非等同有貪污或收受賄賂等違法行為，且依照該句話的前後文來看，陳之漢並未表示或敘述徐有以何非法手段，收取賄賂或不當利益。

至於「他們只需要安心腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪污」在直播時，原文就是說「他們」顯然並非指徐國勇個人，應可認定對執政黨不滿，而政府政績屬於與公共利益有密切關係之事務，應屬可受公評之事。檢方認定，陳之漢涉犯妨害名譽案件罪嫌不足，予以不起訴處分。

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