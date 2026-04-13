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    首頁 > 政治

    《美麗島電子報》民調 蘇巧慧適任度首度超過李四川

    2026/04/13 13:15 記者黃政嘉／新北報導
    《美麗島電子報》今公布2026新北市長參選人支持度最新民調，適任度方面，民進黨蘇巧慧（前排左4）43.5%首度超過國民黨李四川的41.5%；蘇巧慧回應，參選600多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，顯示團隊的方向正確、政見和願景得到支持。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    《美麗島電子報》今公布2026新北市長參選人支持度最新民調，適任度方面，民進黨蘇巧慧（前排左4）43.5%首度超過國民黨李四川的41.5%；蘇巧慧回應，參選600多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，顯示團隊的方向正確、政見和願景得到支持。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    《美麗島電子報》今公布2026新北市長參選人支持度最新民調，若僅國民黨李四川和民進黨蘇巧慧兩人競選，李四川支持度35.5%，僅微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%，比上次的1.5%差距再更為縮小，而適任度方面，蘇巧慧43.5%首度超過李四川的41.5%；蘇巧慧回應，參選600多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，顯示團隊的方向正確、政見和願景得到支持，「對我們是很大的鼓勵」，她重申，進步的新北是彩色的，她會持續勤走基層請益，一起讓新北更新、更好。

    根據《美麗島電子報》最新民調顯示，若僅國民黨李四川和民進黨蘇巧慧兩人競選，李四川支持度35.5%，僅微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%，比上次的1.5%差距再更為縮小，這也是美麗島民調連續兩次都在誤差範圍內；20至29歲的年輕人支持度，李四川16.3%，約是蘇巧慧33.7%的二分之一；希望讓國民黨繼續做的有32.0%，換民進黨做做看的則有37.9%；蘇巧慧的適任度43.5%，也首度超過李四川的41.5%。

    蘇巧慧回應，參選600多天以來，民調從兩位數差距到現在在各家民調互有領先，獲得越來越多不分黨派、不分年齡的民眾支持，顯示我們團隊的方向正確、政見和願景得到支持，對我們團隊是很大的鼓勵。

    她表示，進步的新北是彩色的，做為一個首長，要照顧的是不分黨派色彩的所有市民，而新北市民要選擇的是一個能夠帶領新北邁向新時代的市長，她會持續積極勤走基層，為各項產業、區域政見向市民朋友請益，一起讓新北更新更好。

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