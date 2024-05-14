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車主無端「狂收13張罰單」是AB車害的！ 拒檢逃竄影片曝光

懸掛偽造車牌的AB車拒檢並加速逃逸。（警方提供）

懸掛偽造車牌的AB車拒檢並加速逃逸。（警方提供）

2024/05/14 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有民眾近日莫名「狂收13張罰單」，因開單時間不曾到該處，打電話向員警詢問未果還被不當言詞對待，氣的向市議員吳建德陳情，警方今天表示，經查確認是不肖分子使用同款車型的AB車違停，拒檢逃竄影片也曝光，目前已函請裁決處撤單，另針對員警未具同理心不當言詞，已行政處分。

吳建德指出，近期接獲蔡姓市民投訴，表示一連收到13張、共4萬7千元罰單，但違規時間是3月17日晚間8時許，他與家人根本都沒開車到西屯區，經了解後才得知是車牌被偽造，3月17日因拒絕攔檢四處違規，被警方依據密錄器影像，一口氣舉發13項違規行為，才將罰單全數寄到他家。

蔡姓市民隔天打電話到詢問開單警員，值班員警竟嗆說「如果要來吵架，他晚上才上班！」對此吳建德也質疑，「不懂身為警員可以這樣對待人民嗎？」為了守護民眾的權利，強烈建議警察局長一定要教育警員的行政態度。

第六分局今天指出，員警是在3月17日晚間，於西屯區發現一輛豐田轎車違停示意降下車窗，但駕駛加速逃逸，員警追了數公里後，考量沒有明顯犯罪事實，僅屬交通違規，故未發布攔截圍捕，依據密錄器影像，舉發紅燈右轉、轉彎未規定使用方向燈、闖紅燈、不依規定使用來車道、併排臨時停車、在多車道不依規定駕車等13項違規行為。

六分局表示，本案嫌犯使用偽造車牌，最早係於清水分局轄區違規遭告發，因此案件移由發生地清水分局偵辦，並已查獲犯嫌並移送台中地檢偵辦，而蔡姓民眾車牌遭冒用，經該分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單，後續並追究冒用人刑事責任。

另有關蔡民致電派出所詢問，值班員警提及「除了找他理論吵架，應該是要去提出申訴⋯⋯」等語，言詞不當，說話未具同理心及考量民眾感受，核予行政處分申誡一次，會再持續加強員警教育訓練。

蔡姓市民狂收13張罰單，證實是被懸掛偽造車牌的AB車波及。（吳建德提供）

蔡姓市民狂收13張罰單，證實是被懸掛偽造車牌的AB車波及。（吳建德提供）

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