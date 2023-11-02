轟侯友宜「重啟特偵組」是法盲 黃帝穎諷︰先辦廖先翔豪宅違建案

律師黃帝穎重轟侯友宜「國際法盲、民主草包」，黃還譏諷如果重啟特偵組，先辦侯市府涉嫌包庇圖利國民黨新北市議員廖先翔家族豪宅違建案。（資料照）

2023/11/02 16:41

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今公布競選影片，主張「重啟特偵組」，律師黃帝穎重轟「國際法盲、民主草包」，黃還譏諷如果重啟特偵組，先辦侯市府涉嫌包庇圖利國民黨新北市議員廖先翔家族豪宅違建案。

黃帝穎表示，世界各國為避免檢察官權力集中、介入政爭，紛紛修法廢除特偵組，美國、日本、韓國、德國等民主國家的法例可比較，可惜侯友宜競選辦公室卻發布「重啟特偵組」競選影片，對民主世界廢除特偵組修法趨勢嚴重法盲，是國際法盲、民主草包。

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黃帝穎指出，媒體接獲民眾投訴，質疑廖先翔和涉嫌收賄遭判刑的父親前議員廖正良，涉利用民代身分耍特權，不僅在保育區違法興建豪華莊園，還占用國有地經營停車場，民眾多次檢舉，都沒下文，同為國民黨的侯市府是否包庇護航？

黃帝穎認為，侯市府在媒體爆料後，初判土地涉及違規要求限期改善否則開罰，這代表媒體爆料廖家豪宅違建案，有相當事實基礎。

黃帝穎譏諷，如果侯友宜要重啟特偵組，先辦侯市府涉嫌包庇圖利廖先翔家族豪宅違建案，涉嫌包庇，特偵組可依貪污治罪條例圖利罪分案查辦侯市府，而且選前就可辦。

黃帝穎強調，民進黨如果沒有廢除特偵組，比照前總統馬英九任內「黃世銘的特偵組」運作方式，現任總統蔡英文可以獲得很多政治利益，例如：特偵組先分案查侯市府涉嫌包庇廖家豪宅違建案。

然後，蔡英文可以聽取特偵組監聽侯友宜的報告，再召集秘書長林佳龍與行政院長到官邸政治協調，因為事涉中央地方垂直權力分立，由特偵組召開「切勿錯過」記者會，驚爆侯友宜的監聽通訊內容。

黃帝穎直言，民進黨為接軌國際民主法治價值，不惜自廢武功、廢除打擊政敵的好工具特偵組，沒想到侯友宜竟主張重啟特偵組，剛好凸顯侯嚴重欠缺國際觀與民主素養，簡直是國際法盲與民主草包，他呼籲「台灣要進步，不要走回頭路！」

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