侯友宜喊重啟特偵組 賴競辦：侯市府被移送懲戒高達331人

民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍（右）表示，侯市府的政務及公務人員，被移送懲戒高達331人，最該被偵辦的就是侯友宜自己。（記者廖振輝攝）

2023/11/02 13:14

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今公布競選影片，高喊「重啟特偵組，掃盡綠貪腐」。民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯新北市府的政務及公務人員，被移送懲戒高達331人，最該被偵辦的就是侯友宜自己。

戴瑋姍指出，侯友宜擔任市長及副市長任內，新北市城鄉發展局科長海治平被控在遠雄集團4大弊案中，涉嫌接受新北市議員周勝考以及遠雄關說；前新北市石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁，任內承辦災害緊急搶修標案時，收受不正利益或索賄，洩漏標案底價以護航特定廠商得標等眾所矚目案件。

請繼續往下閱讀...

戴瑋姍進一步表示，國民黨嘴說反黑金、反黑道，但自己黨內卻有澎湖縣前議長劉陳昭玲，涉嫌收賄遭羈押；桃園市前議長邱奕勝涉入賭博電玩；雲林縣前議長沈宗隆涉議員集體收賄遭羈押，而這些案件，都是第一線檢調查緝的成果，國民黨不斷強調要重啟特偵組，根本就是為了政治利益傷害司法公信、煽動對立。

此外，戴瑋姍也提到，在柯文哲任內8年，不僅有155人被移送懲戒，在台北市府2022年8月的專案報告中也有提到，柯任內遭貪污起訴的市府員工為108人，柯文哲卻狡辯是議員抹黑，根本就是傲慢。戴瑋姍質疑，黃子哲說國民黨的藍白合要做的就是「求同存異」，或許貪污、涉賄，就是他們最大的共識。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今開記者會發布競選影片。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法