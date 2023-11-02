侯辦發布影片質疑民進黨弊案多 承諾當選成立特偵組

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今發布新的競選影片，質疑執政黨弊案叢生，承諾侯若當選，將在半年內成立特偵組。（侯辦提供）

2023/11/02 13:37

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今發布「重啟特偵組、下架綠貪腐」競選影片，侯辦重申未來侯友宜當選總統將在半年內成立特偵組，一年內徹查疫苗、進口雞蛋及im.B詐騙案等疑雲，只有透過不受政治力干預的特偵組查辦弊案，才能一一解開千思萬縷的「政治蜘蛛網」。

國民黨立委王鴻薇表示，執政黨弊案叢生，特偵組調查對象包括第一家庭、五院院長、立委、執政黨高官，所以下架進黨就是下架貪腐弊案，影片中就是國人長期質疑的案件，未來特偵組會給全民一個交代。

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王鴻薇指出，疫苗採購黑箱作業至今仍無法釐清，為什麼獨厚高端？綠能發展過程中，跟民進黨交好的企業、民進黨派系與政治人物，只要掛上小英之友會的稱號就可在光電產業無往不利，短暫時間內點石成金，這些都需要調查清楚。

市議員、立委參選人林國春指出，民進黨說要高道德標準，但民進黨卻有「抄襲論文縱貫線」，從雙北鄭文燦、何博文、張宏陸到台中張廖萬堅、台南賴惠員、高雄趙天麟、屏東潘孟安；而民進黨抗中保台，卻是立委劈腿中國籍女子，涉嫌洩露國安、國防機密。面對這樣政黨，就需要重啟特偵組監督官員。

「吃銅吃鐵吃政府，無法無天無良心，賴皮神隱」侯辦發言人黃子哲表示，過去公開質疑民進黨弊案連連，也要求賴清德給直球對決給人民交代，但賴清德始終避而不見、視而不見，證明「絕對的權力，絕對的腐化」，賴清德裝聾作啞，活像個媽寶。

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