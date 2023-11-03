私開葬儀社圖利自己 時任北市巡墓員起訴

私開葬儀社圖利自己，前北市巡墓員起訴。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/03 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕去年從台北市殯葬管理處退休後選上里長的前巡墓員陳健郎，於殯葬處任內涉圖利自己在幕後私營的一方禮儀公司，包括透過造墓業者邱垂港居間聯繫，由一方禮儀公司承攬喪家的殯葬事宜，或助喪家免受罰鍰等，台北地檢署昨依違反貪污治罪條例之圖利罪，起訴陳、邱二人。

檢方調查，陳健郎自二○一八年一月起，與鄭姓妻子經營一方禮儀公司，由妻子掛名負責人，陳在幕後操控，並與邱垂港合作，分工殯葬業務；該公司承攬葛姓喪家的葬儀服務，邱垂港則負責修墓及製作墓碑。

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陳健郎明知葛姓喪家於二○一八年十月間，未事先申請修墓，仍重修父親的墓地，將父母合葬於非屬公墓的「龍崗墓園」，陳男不僅知情不處理，反而傳LINE教導負責修墓的邱男，如遇到巡墓員舉發違規時，要回答「不知道、不是我做的」等，涉嫌包庇違規，不予舉發。

此外，陳還介紹自己在幕後操控的禮儀公司承攬葬儀業務，雖沒有從中收賄，仍涉及可處一年以上、七年以下的圖利罪，邱垂港則為共犯。

檢方查出，一方禮儀公司承攬葛姓喪家的修墓費用，共收十萬七千六百元，扣除成本後，陳健郎分得不法利益七千八百元、邱垂港不法利益約二萬元；未事先申請修墓的葛姓喪家，因未被舉發，因此免受三萬元以上、十五萬元以下的裁罰。

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