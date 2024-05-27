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幫郭台銘買連署書 宜縣1人判關半年、2人緩刑

宜縣有3人幫郭台銘收購連署書被起訴，宜蘭地院（如圖）審結，1人判關半年2人緩刑。（記者江志雄攝）

宜縣有3人幫郭台銘收購連署書被起訴，宜蘭地院（如圖）審結，1人判關半年2人緩刑。（記者江志雄攝）

2024/05/27 22:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕去年總統選舉，宜蘭縣59歲章姓男子等3人以每份400元，協助收購鴻海創辦人郭台銘連署書，一審認定3人犯總統副總統選舉罷免法，其中章男處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，褫奪公權3年，其他2人處6月徒刑，均緩刑2年。

去年10月，新竹縣新埔鎮代會主席王增基，指示熟識的宜縣章姓友人收購郭台銘連署書，章男聯繫宜蘭在地連鎖超商喜互惠生鮮部50歲蔡姓經理幫忙，蔡男再委託喜互惠43歲陳姓會計專員處理，最終取得315份連署書轉交給章男，檢調去年11月派員搜索，帶回涉案人士訊問，章男、蔡男與陳女今年3月被起訴。

宜蘭地方法院承審法官認為，章男等3人所為，犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，妨害總統副總統選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展，審酌蔡男有公共危險前科，另外2人則無科行紀錄，犯後坦承犯行，深具悔意，當知所警惕，無再犯之虞，蔡男、陳女以暫不執行為適當。

宜蘭地院審結，章男處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，褫奪公權3年。蔡男及陳女均處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，緩刑2年，並應於本判決確定後一年內向公庫支付3萬元，都褫奪公權3年。

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