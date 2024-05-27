收購郭台銘連署書 外送員一審獲緩刑

曾姓外送員已每份200元收購總統副總統連署書觸法，南投地院判處緩刑6月，褫奪公權3年，要向公庫支付3萬元，參加3場法治教育。此為示意照，與本新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2024/05/27 21:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘、賴佩霞參選正副總統連署期間，曾姓外送員以每份200元收購連署書，號召外送員賺外快，南投地院近日將曾男依觸犯總統副總統選罷法之對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，判刑6月併科罰金55萬元，宣告緩刑3年，但要向公庫支付3萬元，接受法治教育3場。褫奪公權3年。

曾姓外送員是在去年總統副總統參選連署期間，在外送員群組貼文，號召同業來賺外快，找人連署一份可賺200元，後來因其他地方有人收購連署書被法辦後，曾男才在群組刪除訊息，但該訊息刪除前已被截圖檢舉。

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南投地檢署經赴曾男住處搜索，查獲部分還未交出的連署書及相關證據，因曾男不願說出收購連署書上游，檢察官當時還向南投地院聲請羈押，法官審理後裁定限制住居。

曾男被南投檢方起訴後移審南投地院，地院法官近日審結該案，雖認為曾男妨害總統副總統選型連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治的健全發展，所為實不足取，惟念及因一時失慮，犯後坦承犯行，也繳回犯罪所得200元，判處有期徒刑6月，併科罰金55萬元，宣告緩刑3年，緩刑期間要向公庫支付3萬元，接受3場次法治教育。另褫奪公權3年。

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