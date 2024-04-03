100元收購郭台銘連署書 金門2女緩刑2年

金門地方法院對去年以每分100元收購總統、副總統選舉被連署人連署書的林女及周女作出緩刑二年判決。（記者吳正庭攝）

2024/04/03 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門林姓女子、周姓女子去年涉嫌以每分100元，收購總統、副總統選舉被連署人郭台銘、賴佩霞的連署書近200份，遭金門地檢署以違反選罷法起訴，案經金門地方法院今天判決確定，兩人認罪協商，被處有期徒刑1年，併科罰金100萬元，緩刑2年確定。

金門地法院表示，林女、周女是地區1家飯店的員工，兩人與該飯店負責人林姓男子，共同基於對總統、副總統選舉連署人行求、交付賄賂的犯意，於2023年9月底至10月初某日，林姓負責人囑託林女以一份200元的價格，收購總統、副總統選舉被連署人郭台銘、賴佩霞的連署書200份，並表示如果林女得以較低價格收購，差額即歸林女所有；林女隨即將此事告知同事周女，兩人約定各自分別向親友等不特定人收購身分證影本，再由林、周負責列印、裁貼及書寫製作連署書。

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金門地院審理發現，2023年10月初起，林女除向部分親屬請求提供連署用的國民身分證照片，也陸續向莊姓等人及其他不詳民眾，表達若提供身分證照片供製作連署書使用，可獲得每份100元行求賄賂的意思；周女也陸續向許姓等人表達同樣意思；後來林、周交付多筆賄款給提供國民身分證照片的人。

法院表示，2023年10月13日左右，林姓負責人將4萬元現金交付林女，林女及周女各自領取先前墊付連署人的費用後，再分別拿取1萬5000元、1萬4000元做為報酬。林女、周女將所收集的國民身分證照片製作連署書，再於同年10月15日，由林女在飯店櫃台，將130份已完成的連署書交給林姓負責人；後林女又於17日再交付26份已完成的連署書給林姓負責人。

金門地院表示，林女、周女共同犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款的對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，兩人均處有期徒刑1年，併科罰金100萬元。緩刑2年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付3萬元，褫奪公權2年。林女扣案犯罪所得1萬5000元，周女扣案犯罪所得1萬4000元、兩人iPhone X手機均沒收。全案確定，不得上訴。

金門地院表示，林姓負責人另行審理中。

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