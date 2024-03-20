幫郭台銘收購連署書 范成連下線11人判2月至6月徒刑

范成連（右）涉嫌約定以金錢收購連署書企圖讓獨立參選總統的郭台銘順利完成連署，與新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實等發放500餘萬元賄款，並找來宗親、友人，透過王增基經營的加油站收購連署書。（資料照，記者廖雪茹攝）

2024/03/20 12:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨前中常委范成連涉嫌約定以金錢收購總統、副總統候選人連署書，企圖讓獨立參選總統的郭台銘順利完成連署，與新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實等發放500餘萬元賄款，並找來宗親、友人，透過王增基經營的加油站收購連署書。新竹地院將協助收購連署書的劉姓站長、范姓宗親等11人依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。

范成連在開庭時否認犯行，指稱給王增基、黃茂實等人的錢，是場地租金、人事支出和行政開銷等，不知道他們等人用收購的手段募集連署書。王增基說，郭台銘告訴他不會出來選總統，但希望有話語權，他認為台灣經濟需要郭董，也希望若衝高連署到百萬票，郭董會考慮出來選，因此答應范成連、黃茂實的要求。

請繼續往下閱讀...

新竹地檢署表示，范成連為國民黨前中常委，且為世界客屬總會理事長及中國京明光電照明集團董事長，知悉郭台銘、賴佩霞欲搭檔獨立參選第16任總統、副總統，參選資格需獲得最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％（即28萬9667人）連署。范成連10月4日前籌措了2000萬元現金，與與新竹縣新埔鎮民代表會主席王曾基、前觀音鄉長黃茂實、范姓宗親等人約以金錢對外收購總統、副總統候選人連署書。

檢方偵查發現，范成連等人分別在多處有收購連署書行為，包括范成連10月4下午，前往王增基所經營位在竹縣新埔鎮的加油站，要求王以每份連署書發放400元賄款與連署人的方式募集連署書，當場交付現金160萬元給王增基，作為對連署人交付賄絡使用，並陸續提供4000份空白連署書、連署原子筆、手電筒等贈品、郭台銘競選辦公室背心及大、小影印機作為募集連署書之用等。

范成連10月7日晚上駕車搭載范姓宗親前往加油站，由宗親出面交付現金80萬元給加油站劉姓站長，再轉交王增基，作為對連署人交付賄賂使用。

檢方指出，范成連10月5日、6日至黃茂實桃園中壢居所，要求以每份連署書發放400元賄款與連署人的方式募集連署書，總計交付240萬元給黃茂實，作為對連署人交付賄賂使用。范成連10月5日在新竹縣竹北市家樂福商場交付40萬元給范姓男子，要求以每份連署書發放400元賄款與連署人的方式募集連署書，范男再透過光復連署站黃姓站長、牛埔連署站吳姓工作人員，以此對價對外募集購得連署書496份。

法官認為，劉姓站長、范姓宗親與王增基7名友人、黃姓站長、吳姓工作人員等共11人，所為有損及選舉之公正性，但考量其等非被連署人，且未實質獲得巨大利益，僅協助同案被告范成連、王增基收購連署書，一時失察，觸犯重典，最終依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。

范成連涉嫌幫助獨立參選總統的郭台銘收購連署書，已被國民黨開除黨籍。（資料照，記者塗建榮攝）

國民黨前中常委范成連涉嫌約定以金錢收購總統、副總統候選人連署書，企圖讓獨立參選總統的郭台銘順利完成連署。新竹地院將協助收購連署書的劉姓站長、范姓宗親等11人依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。 （記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法