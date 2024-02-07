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涉買郭台銘連署書未果 前觀音鄉長黃茂實、新屋里長徐智遠緩起訴

前桃園縣觀音鄉長（改制桃園市觀音區）黃茂實。（資料照）

前桃園縣觀音鄉長（改制桃園市觀音區）黃茂實。（資料照）

2024/02/07 17:20

〔記者陳璟民／桃園報導〕檢調偵辦前桃園縣觀音鄉長（改制桃園市觀音區）黃茂實、新屋區新屋里長徐智遠，涉嫌以金錢賄賂選民徵求為鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選第16屆總統的連署書案，惟所接洽相關里長均因故未收受款項及配合進行，未影響連署結果，桃檢今偵結，因認黃、徐坦承犯行，深表悔悟，態度良好，均予緩起訴處分。

黃茂實（68歲）、徐智遠（58歲）與前國民黨中常委范成連，去年得悉郭、賴欲搭檔獨立參選總統副總統，須依法成為被連署人並通過連署，3人共同計畫預備行求賄賂使選民為郭賴配連署。

檢調查出范成連去年10月5日下午，開車前往黃茂實中壢區住處，要求黃以每份連署書發放400元賄款給連署人的方式募集連署書，並當場交付80萬元給黃，隔天晚上范再度前往黃的住處，交付160萬元給黃，作為對連署人交付賄賂使用。

檢調調查，黃茂實收受前述賄款後，先後於10月5日下午、8日晚上，在徐智遠新屋區住處交付20、100萬元，指示徐分別提供5至10萬元不等的現金，給新屋區的里長姜姓、彭姓、彭姓、劉姓、李姓等人，並告知每提交1份連署書可獲得300元報酬，惟相關里長因故均未收受，並將款項退還徐，徐於13日晚上到黃住處退還120萬元，因而未影響連署結果。

但黃茂實、徐智遠所為已犯總統副總統選舉罷免法第87條第2項、第1項第2款的預備對連署人行求賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌，檢方審酌2人犯後坦承犯行，深表悔悟，態度良好，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，但黃應於緩起訴處分確定之日起算3個月內，向國庫繳交50萬元，徐則應同期間內繳交10萬元。

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