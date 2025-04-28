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    端午節增開至1062班次 高鐵票4/30凌晨0時開搶

    高鐵規劃端午節疏運，運能擴增至1062班次，4月30日凌晨0時開放訂票。（資料照）

    高鐵規劃端午節疏運，運能擴增至1062班次，4月30日凌晨0時開放訂票。（資料照）

    2025/04/28 11:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕端午節將至，高鐵規劃5月28日至6月2日端午節假期疏運，加開127班次列車，6天共提供1062班次，4月30日凌晨零時起開放訂票。

    台灣高鐵公司表示，6天疏運期間，加開南下58班、北上69班，並提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，最晚凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂（11及12節）。

    此外，高鐵針對台中以北自由座需求較高時段，擴大自由座運能，包括5月29日晚間6至8時的南下車次（每整點25分南港站發車）；與6月1日上午10時至晚間9時的北上車次（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次）上述時段行駛於南港至台中區間車次，均特別配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。

    旅客自4月30日凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票，提醒旅客於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

     

    高鐵於端午疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解最新優惠。

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