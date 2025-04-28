鋒面快閃襲台！明西半部轉晴 下週日首波梅雨鋒面報到

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/28 11:41

〔記者林志怡／台北報導〕新一波鋒面來襲，今日天還沒亮，北台灣就開始出現明顯降雨。中央氣象署指出，今日午後西半部地區降雨會逐漸趨緩，雨區轉往東半部地區，但入夜後東半部地區也將只有零星降雨；週二、週三西半部將轉為多雲到晴的好天氣，但東半部地區及各地午後仍會有降雨出現。

中央氣象署預報員趙竑指出，目前鋒面從琉球延伸至台灣附近，上午花東地區降雨較不明顯，西半部各地則都有局部性降雨出現，且其中北部地區更為明顯且持續，但午後至傍晚，西半部降雨將逐漸趨緩，花東地區降雨逐漸增加，入夜後僅花東地區有零星短暫降雨。

請繼續往下閱讀...

趙竑表示，這波鋒面今晚就會移動到台灣東南外海，鋒面後方的東北季風將持續影響台灣至週二，週三至週六台灣周邊風向則會轉為東南風至東風，下週日則有較明顯的鋒面抵達台灣北部海面，將成為今年首波梅雨鋒面，屆時降雨也將再度明顯。

氣溫方面，今明受到東北季風影響，北部、東半部氣溫略低，白天氣溫約27度，夜晚清晨僅19至20度，感受偏涼，週四至週六氣溫則會明顯回升，各地氣溫可達30度或以上。

此外，趙竑指出，週二、週三東半部有不定時局度短暫陣雨，西半部多雲到晴，僅午後有雷陣雨；週四至週六水氣偏多，東半部地區有雨，西半部地區容易有午後雷雨，週日後水氣多且不穩定，北部有雨，且有局部較大雨勢，其他地區有熱力作用，降雨也將逐漸明顯。

至於菲律賓東方近期有熱帶擾動發展，趙竑指出，目前菲律賓東方的低壓帶持續有系統消長，並有機會生成熱帶性低氣壓，但生成位置與後續路徑都還有很大的變化，氣象署會持續關注，不過過去5月颱風也時有所見，只是比較少有影響台灣的情況，一般還是要等到夏季或夏末秋初。

今日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法