為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鋒面快閃襲台！明西半部轉晴 下週日首波梅雨鋒面報到

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/28 11:41

    〔記者林志怡／台北報導〕新一波鋒面來襲，今日天還沒亮，北台灣就開始出現明顯降雨。中央氣象署指出，今日午後西半部地區降雨會逐漸趨緩，雨區轉往東半部地區，但入夜後東半部地區也將只有零星降雨；週二、週三西半部將轉為多雲到晴的好天氣，但東半部地區及各地午後仍會有降雨出現。

    中央氣象署預報員趙竑指出，目前鋒面從琉球延伸至台灣附近，上午花東地區降雨較不明顯，西半部各地則都有局部性降雨出現，且其中北部地區更為明顯且持續，但午後至傍晚，西半部降雨將逐漸趨緩，花東地區降雨逐漸增加，入夜後僅花東地區有零星短暫降雨。

    趙竑表示，這波鋒面今晚就會移動到台灣東南外海，鋒面後方的東北季風將持續影響台灣至週二，週三至週六台灣周邊風向則會轉為東南風至東風，下週日則有較明顯的鋒面抵達台灣北部海面，將成為今年首波梅雨鋒面，屆時降雨也將再度明顯。

    氣溫方面，今明受到東北季風影響，北部、東半部氣溫略低，白天氣溫約27度，夜晚清晨僅19至20度，感受偏涼，週四至週六氣溫則會明顯回升，各地氣溫可達30度或以上。

    此外，趙竑指出，週二、週三東半部有不定時局度短暫陣雨，西半部多雲到晴，僅午後有雷陣雨；週四至週六水氣偏多，東半部地區有雨，西半部地區容易有午後雷雨，週日後水氣多且不穩定，北部有雨，且有局部較大雨勢，其他地區有熱力作用，降雨也將逐漸明顯。

    至於菲律賓東方近期有熱帶擾動發展，趙竑指出，目前菲律賓東方的低壓帶持續有系統消長，並有機會生成熱帶性低氣壓，但生成位置與後續路徑都還有很大的變化，氣象署會持續關注，不過過去5月颱風也時有所見，只是比較少有影響台灣的情況，一般還是要等到夏季或夏末秋初。

    今日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播