罷免立委林沛祥 「基隆絕沛」公布已收18000份連署書

發起罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」總部今天（28日）發布，截至4月27日為止，基隆罷免林沛祥二階連署書已收共計18000份，法定門檻為30394份。（記者俞肇福攝）

2025/04/28 12:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」總部今天（28日）發布，截至4月27日為止，基隆罷免林沛祥二階連署書已收共計18000份，法定門檻為30394份，安全目標為38000份。

發起罷免國民黨立委林沛祥連署領銜人陳青逸透過新聞稿指出，基隆市府沒有依法定程序、召開騎樓整平說明會，從來沒有取得屋主同意、突然臨時起意才來工程。屋主與總部抗議後，市府才補貼公告，仍堅持今天（28日）星期一進行工程。

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基隆市政府工務處說明，市府推動騎樓整平工程，是為了改善行人的通行安全，無論是通知方式或施工模式，任何區域的推動作為都相同一致，並不會因此強制要求店家停止營運。特此說明。

「基隆絕沛」透過新聞稿指出，謝國樑不顧市民反對，執意在連署罷免林沛祥5月衝刺階段強行施工。謝國樑自以為無敵星星就可以路見不平，拔刀相助林沛祥嗎？專整反共護台基隆總部的騎樓，學習近平具有中國特色獨裁統治。亂掰理由、濫權統治基隆市。中國國民黨就是中國共產黨最對味的好絕配！

「基隆絕沛」提到，若連署站志工與人民的人身安全，受到衍生危害，罷免總部將追究謝國樑相關決策高層，違反行政程序法與選舉罷免法的法律責任。而工程龐大噪音及碎片已對連署活動造成實質干擾，連署站將盡力配合民眾連署需求，但安全第一，迫不得已的時候將被迫關閉。

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