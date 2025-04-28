查幽靈連署！ 國民黨基隆黨部被搜索 領銜人紀文荃、游正義被約談

基隆市調查站調查官今日上午前往國民黨基隆市黨部進行搜索。（記者吳昇儒攝）

2025/04/28 12:34

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕全國立委罷免二階連署屢傳爭議，幽靈連署案件更是頻傳。基隆地檢署為偵辦議員鄭文婷、張之豪幽靈連署案，今日指揮基隆市調站調查官兵分多路，前往國民黨基隆市黨部、領銜人紀文荃、游正義家中進行搜索，並約談兩名領銜人及黨部幹部，目前仍在搜索調查中。基隆地檢署指出，將會統一進行說明。

據悉，議員鄭文婷、張之豪均提出告訴指出，罷免連署書中有多筆死亡或偽造連署。基隆地檢署清查後發現，疑有偽造情資的狀況，旋即指派專案檢察官偵辦，並向基隆市選舉委員會調取相關資料，經勾稽比對後發現確實有異樣，今日見時機成熟，發動搜索。

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基隆地檢署今日上午9時50分，指揮調查局基隆市調查站調查官兵分多路，進行搜索，將約談罷免鄭文婷的領銜人紀文荃、罷免張之豪領銜人游正義；目前正在搜索國民黨基隆市黨部，也將約談涉案的黨籍幹部到案說明。

因案件目前仍在搜索調查中，詳細約談人數未定，基隆地檢署指出，將會統一進行說明。

國民黨基隆市黨部今日上午被檢調搜索。（記者吳昇儒攝）

調查官進入黨部內搜查罷免案相關資料。（記者吳昇儒攝）

調查官抵達黨部辦公室出示搜索票進行搜索。（記者吳昇儒攝）

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