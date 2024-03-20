竹縣鎮代會主席牽線！ 宜蘭喜互惠幹部涉賄郭董連署書案 3人被訴

宜蘭縣喜互惠超市員工涉郭台銘連署行賄案，被檢警調搜查。（資料照）

2024/03/20 14:56

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕去年總統選戰，新竹縣新埔鎮民代表會主席王男指示章姓友人，以每份400元收購郭台銘連署書，章男委請宜蘭連鎖超市喜互惠的蔡姓生鮮部經理幫忙，收購315份連署書。宜蘭地檢署偵結，章男、喜互惠蔡姓經理、陳姓會計專員依總統副總統選舉罷免法起訴，另3名涉案員工緩起訴。

起訴書指出，王男去年10月，指示章男以每份400元募集郭台銘連署書，並拿出500份空白連署書、20萬元現金。章男與喜互惠生鮮部經理蔡男是朋友，兩人約在喜互惠總公司會客室碰面，章男請蔡男幫忙，並交付其中250份空白連署書、16萬元。

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蔡把空白連署書和現金，委託給陳姓會計專員處理，陳再向多名生鮮場員工徵求連署書，並表示員工家屬也能參與；張姓人力資源經理得知後，至頭城分店時，請林姓店長、黃姓頭城店食品組副組長，告知店內員工，黃姓副組長於是廣播召集大家到辦公室，與張、林一同說明收購消息。

張姓經理自頭城分店收到37份連署書，陳姓專員則另收到278份，總計315份，全數交給蔡姓經理；蔡姓經理同月18日在總公司會客室交給章男，並退還3萬4000元。

檢警調去年11月9日，搜索宜縣連鎖超市喜互惠總公司和頭城分店，隔日拘提章男到案。檢方偵結，依違反總統副總統選罷法交付賄賂罪，起訴章男、蔡姓經理、陳姓專員，依同罪名緩起訴張姓經理、林姓店長與黃姓副組長；王增基則在去年就被新竹地檢署起訴。王增基去年被新竹地檢署另案起訴。

喜互惠表示，員工涉案屬個人行為，也未從中牟利，經開會決議不開除，但要內部懲處，蔡姓、張姓經理各記1支大過，其中張是主要擴散者，處以降職，其餘4名涉案員工各記1支過；公司也針對參與連署的員工提出警告，並加強內部法令宣導。

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