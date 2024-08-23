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台中9月嬰疑遭父虐死 一家團聚慶生竟釀悲劇

台中市一名9月大男嬰猝死家中，男嬰父親坦承有動手打兒子，涉嫌重大。（記者蔡淑媛翻攝）

台中市一名9月大男嬰猝死家中，男嬰父親坦承有動手打兒子，涉嫌重大。（記者蔡淑媛翻攝）

2024/08/23 14:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市昨晚發生一起疑似兒虐致死案，一名9個月大男嬰在家中猝死，頭部及身上有多處不明外傷，原本聲稱兒子趴睡窒息的廖姓父親才坦承動手毆打哭鬧的兒子，經調查男嬰與姊姊在父母離婚後由媽媽照顧，本週一因為慶生，媽媽才帶兒女到爸爸住處慶祝，不料卻傳出悲劇，兒子疑似慘遭父親毒手致死。

初步調查，男嬰的父親廖男（27歲）與母親甘姓女子（23歲）原本住在外縣市，有家庭暴力通報紀錄，今年5月離婚，離婚後女兒與兒子由甘女照顧，廖男則搬到台中市，這次為了慶祝生日，一家四口在廖男家團聚慶生，不料傳出憾事。

昨天將近晚間6點時消防局獲報男嬰無呼吸心跳送醫，廖男稱兒子是趴睡窒息，男嬰送醫急救不治，卻被醫護發現頭部及身上有多處不明瘀傷，警方介入調查後，廖男才坦承因兒子哭鬧在送醫前一天有動手打他，不過警方認為廖男與甘女對於男嬰受傷原因避重就輕，將兩人列為重要關係人。

男嬰與姊姊與媽媽住在外縣市，由該地方政府列為脆弱家庭服務，本週一起回台中的爸爸家暫住，男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姐姐目前由其他親屬照顧。

政府社會局表示，家防中心接獲通報，即刻派遣社工前往醫院了解，並陪同家屬製做筆錄，本案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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