收7萬安全帽、手機、百萬現金 雄二監主任管理員吳孟釗撤職

億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶涉嫌吸金41億元。（資料照）

2023/11/22 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄第二監獄主任管理員吳孟釗2019年自2023年間涉嫌收受億圓富吸金案主嫌周瑞慶賄賂，除了按月領取4萬到8萬5000元不等現金，共131萬餘元，還拿走2頂7萬餘元高檔安全帽與手機，藉以關照周，並幫忙夾帶信件與錄音筆給周的手下駱玉珊。刑事部分現由橋頭地院依收賄罪審理；行政部分，懲戒法院日前判吳撤職，停止任用2年。

判決指出，2019年4月30日起至2023年3月16日止，吳孟釗擔任雄二監仁舍（羈押人犯舍房）的主任管理員，而因案羈押在高雄看守所（與雄二監合署辦公）的周瑞慶，則於2020年4月間利用與倪姓律師接見的機會，由倪男聯繫周瑞慶的劉姓友人，以7萬9600元購買2頂AGV PISTA GP RR安全帽，送至林姓友人住所，再由吳孟釗連絡林男取得安全帽，做為利用職務戒護管理方面關照羈押周瑞慶的對價。

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2020年10月23日前某日，周瑞慶又利用與律見機會，交代倪男購買2支三星NOTE 20 ULTRA手機交給劉男，劉男再把2支共8萬7800元的手機轉送至林男住處，吳孟釗用相同手法取得手機。吳孟釗前後收受不正利益16萬7400元後，於2021年間，私下攜出周瑞慶所寫的信件，拿到監外交給駱玉珊。

2021年4月至2023年3月間，吳孟釗利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品職務之便，再度把周瑞慶未經檢查程序的信件、錄音筆等物品，置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定之處所，讓駱玉珊取走。

駱玉珊則收集周瑞慶公司人員轉交的信件、錄音筆、賄款，放置於同一處所，使吳孟釗取得後，翌日能把信件、錄音筆等物品，私下挾帶入監所給周瑞慶。經查，吳孟釗按月收取4萬元至8萬5000元不等現金賄賂，合計131萬2000元。

橋頭地檢署獲報後，2023年3月17日以收受不正利益及賄賂，涉嫌違反貪污治罪條例違法執行職務，指揮廉政署及調查局搜索約談，隔日向橋頭地院聲押獲准，管理看守所的吳孟釗反淪人犯。橋檢2023年5月8日以收賄罪提起公訴，橋院於同年月12日審理後，諭令10萬元交保。法務部另把全案移請懲戒法院審理。

懲戒法院一審表示，吳孟釗接受行政調查時及檢察官偵查均坦承不諱，違失事實應堪認定，核其所為除觸犯刑罰法律外，且有違公務員服務法第6條所定公務員應清廉之旨，貪污行為嚴重敗壞風紀，有懲戒必要。

一審指出，吳孟釗身為監所主任管理員，職司管理監所的安全與秩序，竟為一己之私利，收受為數不少的賄賂147萬9400元，違反規定為因案羈押人傳遞訊息，破壞監所秩序至為嚴重，惟考量犯後坦承違失行為，並且於刑事偵查程序中繳回犯罪所得，評議後判撤職，停止任用公務員2年，可上訴。

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶非法吸金41億元，去年判刑14年定讞。周在高雄二監羈押期間認識廖姓獄友，廖出獄後成立公司，周幕後遙控招攬群眾投資虛擬貨幣，一年再度吸金4000多萬元，當坐牢用的零用金，還買通吳孟釗，協助在獄中遙控指揮運作。高雄地檢署7月間偵結，依違反銀行法起訴周、廖等7嫌。

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