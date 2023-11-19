鼻酸！男遭通報失蹤台中尋獲 未能見母最後一面哽咽泛淚

吳男被警方查出是失蹤協尋人口。（警方提供）

2023/11/19 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕屏東縣吳姓男子北上台中打工多年未返家，與家人多靠手機聯繫近況，卻因更換手機不諳操作，未記下家人電話，宛如斷線風箏毫無音訊，前天他騎車外出遇路檢才知被通報失蹤協尋人口，趕緊與家人聯繫，這才驚知年邁母親逝世消息，未能見到母親最後一面，當場哽咽語塞。

台中市第四分局黎明派出所警員蔡承儒，當天巡經南屯區龍富路時為釐清是否有報竊贓車，以警用小電腦清查路邊停放機車車牌，結果查出其中一輛機車的62歲吳姓車主是失蹤協尋人口，經現場等候吳男牽車時告知，此時吳男一度感到莫名其妙，甚至開玩笑地表示因為換了手機，漏未將通訊錄轉移，就這樣與家人斷了聯繫。

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經了解，吳男從屏東北上台中已多年，平時均在各處工地打工，因為工作時間、地點不固定已多年未返家，與家人多靠手機聯繫近況，然而吳男更換新手機後不諳操作，未記下家人電話，就這樣宛如斷了線風箏毫無音訊，日前因吳男母親臨終前想見其一面，無奈家屬苦尋不著，為了完成心願，便報警求助將吳男列為失蹤人口案處理。

令人惋惜的是，吳男被警方攔查後順利聯繫上家屬，但得知母親在嚥下最後一口氣前，彼此無法見到一面，令吳男頓感晴天霹靂眼泛淚光，只能故作堅強抽菸緩解，即便一切為時已晚，吳男及其家屬對於員警的協助仍無限感激。

第四分局長李建興表示，警察受理失蹤人口案件，能秉持同理心，積極查尋，並與政府相關單位及民間社福團體等網絡單位合作，擴大查尋成效，另針對常見的走失查尋（失智、智能障礙及精神疾病）案件，家屬可向社會局申請愛心手鍊協助配戴，或至各分局偵查隊辦理自願捺印指紋服務，俾利失蹤者被尋獲時之身分辨識。

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吳男未能見到臨終母親最後一面，當場哽咽語塞。（警方提供）

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