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父母找不到兒子通報失蹤人口 員警協尋竟挨告求償

林園分局員警尋勒失蹤人口竟被提告求償40萬，幸法官還他公道。（資料照）

林園分局員警尋勒失蹤人口竟被提告求償40萬，幸法官還他公道。（資料照）

2023/10/14 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在新北工作生活的陳姓男子被父親通報為失蹤人口，員警攔查後帶回派出所撤案，陳男認為名譽權受損，提告國賠40萬元，但法官認為，員警為求慎重要求陳男自己去銷案，但陳男卻沒去，因此認定他請求無理判敗訴。

判決指出，2020年9月3日，民眾報案指稱，住在新北的陳姓男子有自殺傾向，陳男高雄老家的父母接到員警通知，也焦急連絡兒子，但因一直連絡不上，員警只好暫時將陳男列為失蹤人口；隔天清晨，陳男打電話向父親報平安，陳母確認兒子沒事，前往派出所銷案，但員警認為，僅憑一通電話無法確認陳男安危，要求陳男自己主動去鄰近派出所銷案。

但陳男不理會，直到半年後被新北員警攔查時，發現他被列為失蹤人口，於是將陳男帶回派出所了解，陳男認為自己被警察帶走很沒面子，控告高雄林園分局員警侵犯他的名譽權，提告國賠求償40萬元。

高雄簡易庭審理時，警方指出，陳男因被人通報自殺，且陳母是打電話到派出銷案，員警認為僅透過電話無法確認被協尋者身分及人身安全，為求慎重，才會要求陳男主動向鄰近派出所撤案，處置過程合乎規定，且無違失。法官也認同員警裁量適當，並非故意侵害陳男名譽權，因此判陳男敗訴，可上訴。

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